À¾Àîµ®¶µ¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²ñ¸«¤ÎàÊ¸½Õ¤¬¾ðÊó¸»áµ¼Ô¤Ë¶ì¸À¡ÖÎ©¾ì¤ÈÀÕÇ¤¤ò¤â¤¦¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¡×
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÀ¾Àîµ®¶µ¤¬£²Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£Àè·î£²£·Æü¤«¤é£²£¸Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿Æ±¶É¤ÎºÆ²ñ¸«¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Àî¤Ï¡Ö»Ê²ñ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¤â´Þ¤á¤Æ·Ð±Ä¿Ø¤Î³§¤µ¤ó¤¬Á´°÷ÃËÀ¤Ç¡¢¤·¤«¤â¹âÎð¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢·Ð±Ä¿Ø¤¬¤½¤³¤ò¤¤Á¤ó¤È¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ä¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤òÆâÍÆ¤ò´Þ¤á¤Æ¤´Íý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò´Þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡Ä¡×¤È»ØÅ¦¡£²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸µ²ñÄ¹¤Î²ÅÇ¼½¤¼£»á¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸µ¼ÒÄ¹¤Î¹Á¹À°ì»á¡¢±óÆ£Î¶Ç·²ð¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÉû²ñÄ¹¡¢¶â¸÷½¤¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦£È£Ä¼ÒÄ¹¡¢À¶¿å¸¼£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¿·¼ÒÄ¹¡££µÌ¾¤È¤â¹âÎð¤ÎÃËÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦£È£ÄÆâ¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ç³èÌö¤¹¤ëÛØ¸¶Ëã´õ¼ÒÄ¹¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡ÖÊüÁ÷¤Î¹¹ð¼ýÆþ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¤ò´Þ¤á¤Æ¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤µ¤ì¤ÆÈó¾ï¤Ë·òÁ´¤Ê·Ð±Ä¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍÇ½¤ÊÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¾åÁØÉô¤Ë½÷À¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¤Î¿Í¸¢°Õ¼±¸þ¾å¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î²ñ¸«¤Ï°ìÉôµ¼Ô¤Îà¤ªµ¤»ý¤ÁÉ½ÌÀá¤äà¼«Ê¬¸ì¤êá¤¬¸¶°ø¤Ç£±£°»þ´Ö±Û¤¨¤Î¥í¥ó¥°²ñ¸«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¸å¤Ëµ»öÄûÀµ¤¬È¯³Ð¤·¤¿Ê¸½Õµ»ö¤ò¾ðÊó¸»¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¼Ô¤â¤ª¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Â¦¤Î°Õ¼±²þ³×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Àî¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜÍèµ¼Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Í¥¿¸µ¡Ê¾ðÊóÄó¶¡¸µ¡Ë¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿É¬Í×¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤Ã¤Æ¡£°ìÉô¤ÇÎ®ÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤ä¡¢Â¾¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÅÁÊ¹¤ò¸µ¤Ë¡¢¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¸å¥á¥Ç¥£¥¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ÎÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ëÎ©¾ì¤ÈÀÕÇ¤¤ò¤â¤¦¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ£¤ò»É¤·¤¿¡£