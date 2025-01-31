VAIO PC購入で最大1.5万円をキャッシュバック！VAIO新生活応援キャッシュバックキャンペーン
VAIO株式会社は、対象のVAIO PCを購入・お申込みいただいた個人を対象に、もれなく5,000円〜1万円（学生にはさらに5,000円）をキャッシュバックする「VAIO新生活応援キャッシュバックキャンペーン」を2025年1月31日（金）より開始する。
■PC作業を快適にする、高い性能を発揮
キャンペーン対象製品はVAIO SX14-R・SX12・S13・F16・F14の5モデル（キャンペーン対象として記載される型名シリーズのみ）。いずれも日々のPC作業を快適にする、高い性能を発揮することに加え、AIの力で騒音などの環境ノイズだけを除去する「AIノイズキャンセリング機能」等を搭載し、オンライン授業・会議へも円滑に参加できる。
ユーザーがそれぞれの新生活の相棒となる、とっておきの1台を選び、愛着を もって長く使用できるように、豊富なカラーバリエーションをご用意し、長野県安曇野市にある本社工場で、丁寧なものづくりを追求していくとしている。
＜キャンペーン概要＞
名 称：VAIO新生活応援キャッシュバックキャンペーン
購入期間：2025年1月31日（金）〜5月30日（金）
応募期間：2025年1月31日（金）〜6月30日（月）17時
特典内容：・対象モデルごとの購入特典
1. 下記対象モデル購入でもれなく10,000円キャッシュバック
VAIO SX14-R （2024年10月発表／VJS4R1シリーズ） VAIO SX12 （2023年6月発表 ／VJS126シリーズ）
2. 下記対象モデル購入でもれなく5,000円キャッシュバック
VAIO S13 （2023年8月発表／VJS135シリーズ） VAIO F16 （2023年3月発表／VJF161シリーズ） VAIO F14 （2023年3月発表／VJF141シリーズ）
・学生はさらに「学割」5,000円適用
詳細URL：https://store.vaio.com/ec/campaign/2025spring/
対象店舗*：VAIO直営オンラインストア、ソニー公式オンラインストア、VAIOストア 楽天市場店、VAIOストア Amazon店（「販売元」が「VAIOストア」） 、全国の家電量販店等VAIO製品取扱店
■VAIO新生活応援キャッシュバックキャンペーン
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■PC作業を快適にする、高い性能を発揮
キャンペーン対象製品はVAIO SX14-R・SX12・S13・F16・F14の5モデル（キャンペーン対象として記載される型名シリーズのみ）。いずれも日々のPC作業を快適にする、高い性能を発揮することに加え、AIの力で騒音などの環境ノイズだけを除去する「AIノイズキャンセリング機能」等を搭載し、オンライン授業・会議へも円滑に参加できる。
＜キャンペーン概要＞
名 称：VAIO新生活応援キャッシュバックキャンペーン
購入期間：2025年1月31日（金）〜5月30日（金）
応募期間：2025年1月31日（金）〜6月30日（月）17時
特典内容：・対象モデルごとの購入特典
1. 下記対象モデル購入でもれなく10,000円キャッシュバック
VAIO SX14-R （2024年10月発表／VJS4R1シリーズ） VAIO SX12 （2023年6月発表 ／VJS126シリーズ）
2. 下記対象モデル購入でもれなく5,000円キャッシュバック
VAIO S13 （2023年8月発表／VJS135シリーズ） VAIO F16 （2023年3月発表／VJF161シリーズ） VAIO F14 （2023年3月発表／VJF141シリーズ）
・学生はさらに「学割」5,000円適用
詳細URL：https://store.vaio.com/ec/campaign/2025spring/
対象店舗*：VAIO直営オンラインストア、ソニー公式オンラインストア、VAIOストア 楽天市場店、VAIOストア Amazon店（「販売元」が「VAIOストア」） 、全国の家電量販店等VAIO製品取扱店
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