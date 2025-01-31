¤ª¤«¤â¤È¤Þ¤ê¤µ¤ó¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¿·Îø¿Í¤È¤Î·ëº§¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¾Ð¡×
¸µ¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤ª¤«¤â¤È¤Þ¤ê¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤¬31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¿·Îø¿Í¤È¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤ª¤«¤â¤È¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈà¤È¤Î¡Ø·ëº§¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¡Ö¥é¥ó¥Á¤Ï¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë!!¡¡Èà¤¬ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿!!¡¡¤³¤¦¤æ¤¦¤³¤È¤µ¤ì¤ë¤Î½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡ËÜÅöÍ¥¤·¤¤¤ó¤À¤è¤Ê...¡×¤È¿·Îø¿Í¤È¤Î¥é¥ó¥Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤è¤¯¡¢Èà¤È·ëº§¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤Ç¯ÎðÅª¤Ë¿¿·õ¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢µîÇ¯ÉÂ¤ó¤À»þ¡¢Àê¤¤¤Ë3·ï¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡Ê1ÈÖ¹â¤¤¤Î¤Ï5Ëü¤À¤Ã¤¿¡ËÁ´¤Æ¤ÎÀê¤¤»Õ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï3Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëº§¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿Î¥º§¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¡¶ì¾Ð(¤¤¤ä¡¢¾Ð¤¨¤Ê¤¤)¡¡¤À¤«¤é¡¢º£Ç¯¤«¤é¤·¤¿¤é¸å2Ç¯¡£·ëº§¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¾Ð¡×¤È·ëº§¤Î°Õ»×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤ª¸ß¤¤ÃçÎÉ¤¯¸òºÝ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤â¼ø¤«¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢40Âå¤Ç¤âº£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ´Ö¤Ë¹ç¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸½¾õ¤òÊó¹ð¤·¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¡¢40Âå¤Ç¤ª¶â¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡ª¡¡¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Èà¤â»ä¤âÌµ½¡¶µ¤Ç¤¹¤¬¡¢Àê¤¤¤Ï¿®¤¸¤¿¤ê¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¥é¥¯¤Ç¤¹¡£¤µ¤Æ¡ª¡¡¤ª»Å»ö¤¹¤ë¤¾¡ª¡×¤ÈÌÜÉ¸¤òÀë¸À¤·¡¢Åê¹Æ¤ò·ë¤ó¤À¡£