¡ÚÀ¾Éð¡ÛÉðÆâ²ÆÚö¤¬º¸¥Ò¥¸¤Î¾õÂÖ¤ò¸ì¤ë¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Þ¤êÀè¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡À¾Éð¡¦ÉðÆâ²ÆÚöÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢µå¾ìÌ¿Ì¾¸¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥ë¡¼¥ÊËÜ¼Ò¡Êºë¶Ì¡¦¾åÈø¡Ë¤òË¬¤ì¼Ò°÷¤È¸òÎ®¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ò°÷¤òÁ°¤ËÉðÆâ¤Ï£±£°¾¡£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£±£·¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿ºòÇ¯¤ò¡ÖÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿·¿Í²¦¤ò³Í¤ì¤Æ£±£°¾¡¡¢µ¬ÄêÅêµå²ó¤òÃ£À®¤Ç¤¤Æ¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤ÏºòÇ¯¤Î³èÌö¤ÇÂçÉý¾ºµë¤·¤¿Ç¯Êð¤ÇÇã¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«¸ÊÅê»ñ¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¼£ÎÅ´ï¶ñ¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¼«¤é¼«¿È¤ÎÉÔ°ÂÅÀ¤Ë¿¨¤ì¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÉðÆâ¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Öº¸¥Ò¥¸ÆâÂ¦Â¦Éû¿ÙÂÓÉÔÁ´Â»½ý¡×¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÉðÆâ¤Ï¡Öº£¤Ï½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Î¡¼¥¹¥í¡¼´ü´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡Êº¸¥Ò¥¸¤Î°ãÏÂ´¶¤Ï¡ËÆÍÁ³¤Ç¤¹¤Í¡£Åê¤²½Ð¤·¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¼«¼ç¥È¥ìÀè¤ÎÀÐ³ÀÅç¤Ç¤Î°ãÏÂ´¶È¯¾É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¤«·î¸å¤Î³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êÀè¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤Þ¤º¤ÏÉ¬»à¤Ë¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ê´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤Ï¡ËÌµÍý¤Ï¶ØÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤ÇÌá¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ç¤é¤º¡¢¤Þ¤º¤Ïº¸¥Ò¥¸¤Î²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£