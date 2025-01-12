J1¢ªJFL¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î°ÜÀÒ¡¡ºòµ¨¤Ï19»î¹ç½Ð¾ì¡Ä34ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡Ö¤³¤ì¤ÏÌµÁÐ¤¹¤ë¡×¡ÖÊä¶¯¤ä¤Ð¤¹¤®¡×
¿·³ã¤«¤éJFL¤Î¿·½É¤Ø¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹Â¦¤Ë¤â´Ø¤ï¤ì¤ë¡×
¡¡JFL¡ÊÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡Ë¤Î¥¯¥ê¥¢¥½¥ó¿·½É¤Ï1·î11Æü¡¢J1¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãMFÅçÅÄ¾ù¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨J1¥ê¡¼¥°¤Ç19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿34ºÐ¤¬¿·Å·ÃÏ¤Ø¤ÈÅÏ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅçÅÄ¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Ø¤È¿Ê³Ø¤·¡¢2013Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢17Ç¯¤ËV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£20Ç¯¤Ë¿·³ã¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ê¡¢ÍâÇ¯¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¥·¡¼¥º¥ó¤ÏJ1¥ê¡¼¥°¤Ç19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿ÅçÅÄ¤Ï¡¢º£²óJFL¤Î¿·½É¤Ø¤È°ÜÀÒ¡£¡ÖÇ®¿´¤ËÍ¶¤Ã¤ÆÄº¤¤¤¿´Ý»³¤µ¤ó¡¢ËÌÅè´ÆÆÄ¡¢¾åÅÄ¹¯ÂÀ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½FWËÌÅè½¨Ï¯»á¤â´Þ¤áÇ®Îõ¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÁ´¤Æ¤òÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¥×¥ì¡¼¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹Â¦¤Ë¤â´Ø¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¾å¤Ç¤âÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÜÀÒ¤ò·è¤á¤¿¼«¿È¤Î»×¤¤¤âÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÌµÁÐ¤¹¤ë¡×¡ÖÊä¶¯¤ä¤Ð¤¹¤®¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿J¥ê¡¼¥°¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÅçÅÄ¤Î°ÜÀÒ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤êÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë