折りたたみ式収納スツール /『ハリー・ポッター公式　魔法のカエルチョコレートキット』【まとめ記事】

サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、小物をスッキリ収納できる、ボア生地で座り心地抜群な収納スツール「150-SNCBOX15(40リットル)」と「150-SNCBOX16(84リットル)」を発売した。スツール・オットマンとしてちょい座りに、収納ボックスとして身の回りの整理整頓に使える機能性抜群の商品だ。組み立てはわずか10秒の3ステップで完了するため、初心者でも簡単に組み立てることができる。面倒な工具や時間をかけずに、すぐに快適な座り心地を楽しめるため、忙しい方にもぴったりだ。

株式会社河出書房新社は、『ハリー・ポッター公式 魔法のカエルチョコレートキット』(原題 Harry Potter: Make Your Own Chocolate)を、2025年2月上旬に発売する。ハリー・ポッターファンならだれもが知る「カエルチョコレート」が家で作れる夢のキット『ハリー・ポッター公式 魔法のカエルチョコレートキット』が誕生。美しい包装箱からカエルの造形、付録の魔法使いカードまで、映画に登場するものとまったく同じ、ファン待望のオフィシャルキットだ。■家のキッチンが魔法の空間に!『ハリー・ポッター公式 魔法のカエルチョコレートキット』株式会社河出書房新社は、『ハリー・ポッター公式 魔法のカエルチョコレートキット』(原題 Harry Potter: Make Your Own Chocolate)を、2025年2月上旬に発売する。ハリー・ポッターファンならだれもが知る「カエルチョコレート」が家で作れる夢のキット『ハリー・ポッター公式 魔法のカエルチョコレートキット』が誕生。美しい包装箱からカエルの造形、付録の魔法使いカードまで、映画に登場するものとまったく同じ、ファン待望のオフィシャルキットだ。■ASUS、CES 2025で多数発表!ROGゲーミングPC、ROGデスクトップゲーミングPCの新モデルASUS(ASUSTeK Computer Inc.)は、2025年1月7日(火)日本時間午後1時より、CES 2025 ROG Launch Event「Unlock The ROG Lab」(https://rog.asus.com/event/CES/ )を実施した。それに合わせて、ASUS JAPAN株式会社は、携帯性と優れたパフォーマンスを兼ね備えた2-in-1ゲーミングノートPCの「ROG Flow Z13」と、究極のパフォーマンスをゲーマーに提供する「ROG Strix SCAR 16/18」と、すべてのゲーマーに最適なパフォーマンスをもたらす「ROG Strix 16/18」と、薄型軽量のポータブルゲーミングノートPC「ROG Zephyrus G14/G16」と、Thunderblot&Trade; 5接続で圧倒的なグラフィックス性能を備える外部GPU「2025 ROG XG Mobile」と、デザイン性と圧倒的なパワーを兼ね備えたゲーミングデスクトップPC「ROG G700」を日本でも取り扱うことを発表した。■高級感があり、風合いの良い!高級合成皮革を使用したソフトケースサンワサプライ株式会社は、高級感と風合いの良さを兼ね備えた高級合成皮革製のソフトケース「PDA-IPAD1707BK2(iPad Pro 11インチ(M4/2024)用)」「PDA-IPAD2007BK(iPad Pro 13インチ(M4/2024)用)」「PDA-IPAD2107BK(iPad Air 13インチ(M2/2024)用)」を発売した。フラップ部分内側は起毛素材になっており、画面にやさしく、傷や汚れから守る。フロントカバーを折り返すと横置きスタンドとして使用できるので、キータイピングや動画視聴時などに便利だ。■挑戦求む、初売りはヘビー級!かつや「牛・豚・鶏のトリプルカツ丼」アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「牛・豚・鶏のトリプルカツ丼」を2025年1月10日(金)より期間限定で販売を開始する。サイズは2種類、LとH。Lといえば、大きいサイズの印象があるかもしれないが、かつやでは「ライト」。よりお腹いっぱいを目指す方のために「ヘビー」と読むHを用意した。かつやの初売りに挑戦し、その結果をシェアして称え合う素敵な1年のスタートとなることを願っている。