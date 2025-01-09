¹ÈÇò½Ð¾ì¤ÎÊ¤ÌÌ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È ¡È¸å¤í»Ñ¼Ì¿¿¡ÉÏ¢Â³Åê¹Æ¤ËÇÈÌæ¡¡¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡È¥Í¥Ã¥È¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡É¤È¤Ï
¡¡¹õÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¥»¡¼¥é¡¼Éþ¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÁÇ´é¤ò±£¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡ÈÃÆ¤¸ì¤êÆ°²è¡É¤¬SNS¤Ç½Ö¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤¤ò¸Æ¤ó¤Àtuki.¡£Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌö¿Ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡½¡½¡£
¡Ötuki.¤µ¤ó¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2022Ç¯4·î¡¢Åö»þÃæ³Ø2Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤¬TikTok¤ÇÃÆ¤¸ì¤êÆ°²è¤ò¤¢¤²¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Çºî»ìºî¶Ê¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ØÈÕ»Á²Î¡Ù¤¬´°À®¡£
¡¡Æ±¶Ê¤ò¡¢Æ±Ç¯9·î¤ËYouTube¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ³ØÀ¸¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤²ÎÀ¼¤È²Î»ì¤¬Æ±Ç¯Âå¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯1·î»þÅÀ¤Ç¡¢Æ±¶Ê¤Ï2050Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¼Ú¶â¤ò¤·¤ÆÄ©¤ó¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¾ÈÌÀ¤òÍî¤È¤·¤ÆÁÇ´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±ð¤Î¤¢¤ë¹õÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤È¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢tuki.¤µ¤ó¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÆ±Ç¯Âå¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤ÀÈà½÷¤ÎÀª¤¤¤Ï¡¢Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤ÇÇ¯Ëö¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö2024Ç¯¤Î¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È·î¡É¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ËºÂ¤ê¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏSNS¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤òÄÌ¤·¤ÆÉý¹¤¤À¤Âå¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬SNS¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼«¿È¤Î¡È¸å¤í»Ñ¡É¤Ç¤¹¡£1·î7Æü¤Ë¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î»ÜÀßÆâ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Â¾¤Ë¤â¡¢½ÂÃ«±ØÁ°¤ä¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ËÍèÅ¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£Èà½÷¤Î»äÀ¸³è¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÅê¹Æ¤Ë´î¤Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡È¿È¥Ð¥ì¡É¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï2024Ç¯7·î¤Ë
¡Ô·ë¹½¤ä¤Ð¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¡¢¡¢³Ø¹»¤Ç°ìÈÖÃç¤¤¤¤»Ò¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡¢¡¢2¿Í¤¤ê¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë²£¤Ç»ä¤Î¶Ê²Î¤Ã¤Æ¤ë ¤³¤ì¤Ï¼«°Õ¼±²á¾ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©º£¤Þ¤Ç´é½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿½ôÀèÇÚÊý¤â¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤¿¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Õ
¡¡¤ÈÍ§¿Í¤È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¡£X¾å¤Ç¤Ï¿È¤ò°Æ¤º¤ëÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ôtuki.¤Á¤ã¤ó¡¢¿È¥Ð¥ì´é¥Ð¥ì¤·¤½¤¦¤ä¤Ê¡¡¤³¤ì¤â¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤Î¤«¡Õ
¡Ôtuki¤Á¤ã¤óÌ¤À®Ç¯¤À¤·¿È¥Ð¥ì¤·¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê»ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÍß¤·¤¤¡Õ
¡Ôtuki.¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¿È¥Ð¥ì¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤ó¤Ê¤¡¡£¸å¤í»Ñ¤À¤±¤Ç¤âÇØ·Ê¤È¤«¤ÇÆÃÄêÈÉ¤¬¤¹¤°¸«¤Ä¤±¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡£¡£Ado¤ß¤¿¤¤¤Ë°ìÀÚ½Ð¤µ¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Õ
¡¡Ado¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê¤ÌÌ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎSNSÍøÍÑ¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤À¡£
¡Ötuki.¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ç¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢»äÉþ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Ëtuki.¤µ¤óËÜ¿Í¤À¤ÈÆÃÄê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ËÜ¿Í¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢ÍèÅ¹¤·¤¿°û¿©Å¹¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¼«ÂðÆâ¤Î¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¡¢ÊÉ¤ÎÌÏÍÍ¤ä¿§¤«¤é½»½ê¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¤Ë´é¤ò½Ð¤¹Í½Äê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£¤ÏÍ§¿Í¤Ë¤â¿È¥Ð¥ì¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼«¿È¤Î»äÉþ¤ä¾ì½ê¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢»£±ÆÆü¤ÈÅê¹ÆÆü¤ò¤º¤é¤¹¡¢¡È»þº¹Åê¹Æ¡É¤âÉ¬¿Ü¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤ÀÌ¤À®Ç¯¤ÎÈà½÷¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Èà½÷¤Î¡ÈÊ¤ÌÌ³èÆ°¡É¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ±¤¸Ê¤ÌÌ¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎAdo¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä¡£