»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¥ã¥Ù¥Ä¹âÆ¡¢1¶Ì500±ßÄ¶¤¨¤¬¡ÖÅ¬Àµ¡×¤ÎÀ¼¤â¡Ä¤È¤ó¤«¤ÄÅ¹¤Î¡Ö¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¡×¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
Êª²Á¹â¤¬Â³¤¡¢ÌîºÚ¤ÎÃÍÃÊ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¿È¶á¤Ê¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¡×¤Î²Á³Ê¹âÆ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÅ¹¤Î¿Í¤âÄü¤á¤ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¹â¤µ¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿SNS¤ÎÅê¹Æ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Åê¹Æ¤Î²èÁü¤Ë¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©»º¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬¡Ö1¶Ì537±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÃÍ»¥¤¬¡£¡Ö¤È¤ó¥«¥Ä¤Î¡ÁÆù¤è¤ê¹â¤¤¥¥ã¥Ù¥Ä¤«¤Ê¡Á¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤¬Çä¤ê¾ì¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢3Ëü²ó°Ê¾å¥ê¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥Ù¥ÄÇÀ²È¤À¤È¤¤¤¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢Á°½Ò¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼Â¤Ï¤³¤ì¤¬¸½ºß¤ÎÅ¬Àµ²Á³Ê¤Ë¶á¤¤¡×¡ÖÇÀ²È¤¬º£¸å¤âÀ¸»º¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ÎÃÍÃÊ¤¬À¤´Ö¤Ë¼õÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¤³¤Á¤é¤â2Ëü²ó°Ê¾å¥ê¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÇÀÃÜ»º¶È¿¶¶½µ¡¹½¤Î¡ÖÌîºÚ¾®Çä²Á³ÊÆ°¸þÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯12·î¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¾®Çä²Á³Ê¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç377±ß¡ÊÁ°·îÈæ125¡ó¡¢Ê¿Ç¯Èæ292¡ó¡Ë¤Ç¡¢1Ç¯Á°¤Î²Á³Ê176±ß¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÇÜ°Ê¾å¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔ¿´Éô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò¤Î¤¾¤¯¤È¡¢1¶Ì600±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ÎÅß¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò´®Ç½¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ü¤È¤ó¤«¤ÄÅ¹¤Î¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¡×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
¤³¤³¤Þ¤Ç¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬¹âÆ¤¹¤ë¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤È¤ó¤«¤ÄÅ¹¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤È¤ó¤«¤Ä¤ÎÄêÈÖ¡£¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ó¤«¤ÄÅ¹¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍøÍÑµÒ¤È¤·¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¡×¤ò¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç½é¤á¤ÆÁ´¹ñÅ¸³«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¤È¤ó¤«¤ÄÏÂ¹¬¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡Ë¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¼è¤ê»ß¤á¤ä½Ì¾®¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î»ÅÆþ¤ì¤Ï¡ÖÇ¯´Ö·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á²Á³Ê¤Ï°ìÄê¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö»Ô¾ì¤Ø¤Î¶¡µë¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Êº£¸å¤Ï¡Ë¼è°úÀè¤È¸ò¾Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¤Î»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¾å¾º¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë²Á³Ê²þÄê¤Ï2024Ç¯12·î¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¹âÆ¤Ë¤è¤ë²Á³Ê²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Äó¶¡¤¹¤ëÂ¦¤Î´èÄ¥¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¡×¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¡¢¤Þ¤¿»Ä¤µ¤º¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£