±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¢Çð¤«¤é¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤ò³ÍÆÀ¡ª¡Ö¸½ÌòÁª¼ê¤¬Áª¤Ö¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯No1¡×¤Îµ»¹ªÇÉ

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Obrigado kashiwa por todos os momentos vividos nesses 5 anos e meio. Seguirei minha carreira em outro clube mas sempre levarei esse carinho comigo!— ¥Þ¥Æ¥¦¥¹ ¥µ¥ô¥£¥ª (@matheussavio97) January 3, 2025
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