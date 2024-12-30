Âç³¢Æü¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤6¤Ä¤Î¤³¤È¡Ä¡Ä¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¡ÖÇ¯¤Þ¤¿¤®¤ÇÆþ¤ë¤Î¤Ï±ïµ¯¤¬°¤¤¡×¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
Âç³¢Æü¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»þÂå¤È¤È¤â¤ËÂç³¢Æü¤Î²á¤´¤·Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤ê¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊÝÂ¸ÈÇ¡Û2025Ç¯¡ÖÆÒ¤ÎÆü¡×¡õ¡ÖÌ¦¤ÎÆü¡×¤Ï¤¤¤Ä¡©
¡ÖÆüËÜÊ¸²½¤¤¤í¤Ï»öÅµ¡×¤Ç¡ÖÂç³¢Æü¡×¤Î°ÕÌ£¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø1Ç¯¤ÎºÇ¸å¤ÎÆü¤òÂç³¢Æü¡Ê¤ª¤ª¤ß¤½¤«¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¡¢Âç³¢¡Ê¤ª¤ª¤Ä¤´¤â¤ê¡Ë¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³¢Æü¡Ê¤ß¤½¤«¡Ë¤È¤ÏËè·î¤ÎËöÆü¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÊý³¢¡Ê¤Ä¤´¤â¤ê¡Ë¤È¤Ï¡¢¡Ö·î¤¬±£¤ì¤ëÆü¡×¤¹¤Ê¤ï¤Á·î±£¡Ê¤Ä¤¤´¤â¤ê¡Ë¤¬¤Ê¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤âËè·î¤ÎËöÆü¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡È1Ç¯¤ÎºÇ¸å¤ÎÆÃÊÌ¤ÊËöÆü¡É¤òÉ½¤¹¤¿¤á¡¢ËöÆü¤òÉ½¤¹2¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÂç¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¡ÖÂç³¢Æü¡×¡ÖÂç³¢¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ù
¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤â½ª¤¨¤Æ¡¢²ÈÂ²¤¬Á´°÷¤½¤í¤¤¡¢°ìÇ¯¤ÎÌµ»ö¤ò½Ë¤¤¡¢¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢¤Î¤ó¤Ó¤êÌë¹¹¤«¤·¤¬¤Ç¤¤ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÂç³¢Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÖÂç³¢Æü¤Î¥¿¥Ö¡¼¡×¤ò6¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤«¤Þ¤É¤Ê¤É¡¢²Ð¤ò»È¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢²Ð¤Î¿À¤È¤·¤Æ¤Þ¤Ä¤é¤ì¤ë¡Ö¹Ó¿ÀÍÍ¡Ê²È¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤Ã¤Æ²È¿Í¤ò¼é¸î¤¹¤ë¡Ë¡×¤¬¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Âç³¢Æü¤Ë²Ð¤ò»È¤¦¤È¡¢¤½¤Î¡Ö¹Ó¿ÀÍÍ¡×¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²Ð¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤ÈÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤â¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²Ð¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¡£
¤½¤ÎÀâ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Ç¯¿ÀÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤Î¤ËÂç³¢Æü¤Ë¾þ¤ê¤Ä¤±¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤ÊµÞ¤´¤·¤é¤¨¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤Ë¼ºÎé¡¢À¿°Õ¤Ë·ç¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿Áò¼°¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°ìÌë¾þ¤ê¤ËÄÌ¤º¤ë¤¿¤á¡£
Ä¤»ö¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¤ªÄÌÌë¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤¿ÍâÆü¤ËÁò¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¾þ¤êÊª¤òÁ´¤Æ¤ò¼è¤ê³°¤¹¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤Æ±ïµ¯¤¬°¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦29Æü¡§¡ÖÆó½Å¤Î¶ì¡×¤ä¡Ö¶ì¤¬Î©¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ê±ïµ¯¤¬°¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë
¡¦30Æü¡§µìÎñ¤Ç¤ÏÂç³¢Æü¤È¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÌë¾þ¤ê¤ÈÆ±¤¸°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦31Æü¡§°ìÌë¾þ¤ê
¤ªÀµ·îÁ°¤Î28Æü¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÆ¨¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï30Æü¤Ë¡£
¤·¤«¤·Âç³¢Æü¤ËË»¤·¤¯ÂçÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ¯¿À¡Ê¤È¤·¤¬¤ß¡ËÍÍ¤È¤¤¤¦¿ÀÍÍ¤¬¡¢Ê¡¤ò»ý¤Ã¤Æ²È¤òË¬¤Í¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Âç³¢Æü¤Ï1Ç¯¤ÎºÇ½ªÆü¡£¤½¤·¤ÆÇ¯¿ÀÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ëÆü¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤ÆÄÉ¤¤Ê§¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¡ª Ê¡¤òÊ§¤¤¤Î¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡£ÁÝ½ü¤¹¤ë¤Ê¤é·Ú¤¯¤µ¤µ¤Ã¤È¡¢Áá¤á¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¯±Û¤·¤Ë¤Ï²Ð¤ò·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤â¤¢¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï¿À¼Ò¤Î¶Æâ¤Ç²Ð¤ò¤¿¤¤¤Æ¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½ÐÅµ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÊ¿ËÞ¼Ò¡ÖÀ¤³¦ÂçÉ´²Ê»öÅµ¡ÊµìÈÇ¡Ë¡×
¤Þ¤¿¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë»þ´ÖÂÓ¤ÏÈò¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤Îº¬µò¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½»¤àÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÎ¤«¤é¤Î¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:Ãæ»³ ¤ß¤æ¤¡Ê´§º§Áòº×¥¬¥¤¥É¡Ë)
¡ÚÊÝÂ¸ÈÇ¡Û2025Ç¯¡ÖÆÒ¤ÎÆü¡×¡õ¡ÖÌ¦¤ÎÆü¡×¤Ï¤¤¤Ä¡©
¤½¤â¤½¤â¡ÖÂç³¢Æü¡×¤È¤Ï¡©¡Ö¹Ô¤¯Ç¯Íè¤ëÇ¯¡×¡Ä¡ÄÂç³¢Æü¤«¤é¸µÆü¤ò¶¤Ë¤·¤Æ¡¢½ª¤ï¤ëÇ¯¤È¡¢¿·¤·¤¯»Ï¤Þ¤ëÇ¯¡£¹Ô¤¯Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Íè¤ëÇ¯¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë1Ç¯¤ÎºÇ¸å¤ÎÆü¡£ºÐËö¤Ë¤Ï¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆüËÜÊ¸²½¤¤¤í¤Ï»öÅµ¡×¤Ç¡ÖÂç³¢Æü¡×¤Î°ÕÌ£¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È1Ç¯¤ÎºÇ¸å¤ÎÆÃÊÌ¤ÊËöÆü¡É¤òÉ½¤¹¤¿¤á¡¢ËöÆü¤òÉ½¤¹2¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÂç¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¡ÖÂç³¢Æü¡×¡ÖÂç³¢¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ù
¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤â½ª¤¨¤Æ¡¢²ÈÂ²¤¬Á´°÷¤½¤í¤¤¡¢°ìÇ¯¤ÎÌµ»ö¤ò½Ë¤¤¡¢¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢¤Î¤ó¤Ó¤êÌë¹¹¤«¤·¤¬¤Ç¤¤ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÂç³¢Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÖÂç³¢Æü¤Î¥¿¥Ö¡¼¡×¤ò6¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Âç³¢Æü¤Î¥¿¥Ö¡¼1¡§Ä¹»þ´Ö¡¢²Ð¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¼ÑÊ²¤¤¹¤ë¤ÈÉ¬¤º³¥½Á¡Ê¤¢¤¯¡Ë¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö³¥½Á¡Ê¤¢¤¯¡Ë¤ò½Ð¤¹¡×¤¬¡¢¡Ö°¤¯¡Ê¤¢¤¯¡Ë¤ò½Ð¤¹¡×¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Þ¤É¤Ê¤É¡¢²Ð¤ò»È¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢²Ð¤Î¿À¤È¤·¤Æ¤Þ¤Ä¤é¤ì¤ë¡Ö¹Ó¿ÀÍÍ¡Ê²È¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤Ã¤Æ²È¿Í¤ò¼é¸î¤¹¤ë¡Ë¡×¤¬¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Âç³¢Æü¤Ë²Ð¤ò»È¤¦¤È¡¢¤½¤Î¡Ö¹Ó¿ÀÍÍ¡×¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²Ð¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤ÈÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤â¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²Ð¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¡£
Âç³¢Æü¤Î¥¿¥Ö¡¼2¡§°ìÌë¾þ¤ê¤ªÀµ·î¾þ¤ê¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤ËÌç¾¾¡¢¶ÀÌß¡¢¤·¤á¾þ¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¤ªÀµ·î¾þ¤ê¤òÂç³¢Æü¤Ë¾þ¤ë¤³¤È¤ò¡Ö°ìÌë¾þ¤ê¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤«¤é°ìÌë¾þ¤ê¤Ï±ïµ¯¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÀâ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Ç¯¿ÀÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤Î¤ËÂç³¢Æü¤Ë¾þ¤ê¤Ä¤±¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤ÊµÞ¤´¤·¤é¤¨¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤Ë¼ºÎé¡¢À¿°Õ¤Ë·ç¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿Áò¼°¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°ìÌë¾þ¤ê¤ËÄÌ¤º¤ë¤¿¤á¡£
Ä¤»ö¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¤ªÄÌÌë¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤¿ÍâÆü¤ËÁò¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¾þ¤êÊª¤òÁ´¤Æ¤ò¼è¤ê³°¤¹¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤Æ±ïµ¯¤¬°¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦29Æü¡§¡ÖÆó½Å¤Î¶ì¡×¤ä¡Ö¶ì¤¬Î©¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ê±ïµ¯¤¬°¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë
¡¦30Æü¡§µìÎñ¤Ç¤ÏÂç³¢Æü¤È¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÌë¾þ¤ê¤ÈÆ±¤¸°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦31Æü¡§°ìÌë¾þ¤ê
¤ªÀµ·îÁ°¤Î28Æü¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÆ¨¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï30Æü¤Ë¡£
Âç³¢Æü¤Î¥¿¥Ö¡¼3¡§Ìß¤Ä¤Âç³¢Æü¤Ë¤Ä¤¤¤¿Ìß¤Ï¡Ö°ìÌëÌß¡×¤È¤¤¤¤¡¢°ìÌë¾þ¤ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë±ïµ¯¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿29Æü¤Ï¾å½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÖÆó½Å¤Î¶ì¡×¤ä¡Ö¶ì¤¬Î©¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ê±ïµ¯¤¬°¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìß¤Ä¤¤â28Æü¤Þ¤Ç¡¢¤â¤·¤¯¤Ï30Æü¤Ë¡£
Âç³¢Æü¤Î¥¿¥Ö¡¼4¡§ÂçÁÝ½ü¡ÖÀµ·î¤Î»ö»Ï¤á¡×¤È¤·¤Æ12·î13Æü¤Ï¡¢¤ªÀµ·î½àÈ÷¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆü¡£¤Þ¤º¡Ö¤¹¤¹Ê§¤¤¡×¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤Ç¯¿ÀÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢¿ÀÃª¤äÊ©ÃÅ¤òÀ¶¤á¤ë¿®¶ÄÅª¤Ê¹Ô»ö¡£ÀÎ¤Ï»Å»ö¤òµÙ¤ß¡¢²ÈÂ²Á´°÷°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½Âå¤Ç¤ÏÆüÄø¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢ÂçÁÝ½ü¤ò·ó¤Í¤ÆÇ¯Ëö¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·Âç³¢Æü¤ËË»¤·¤¯ÂçÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ¯¿À¡Ê¤È¤·¤¬¤ß¡ËÍÍ¤È¤¤¤¦¿ÀÍÍ¤¬¡¢Ê¡¤ò»ý¤Ã¤Æ²È¤òË¬¤Í¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Âç³¢Æü¤Ï1Ç¯¤ÎºÇ½ªÆü¡£¤½¤·¤ÆÇ¯¿ÀÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ëÆü¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤ÆÄÉ¤¤Ê§¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¡ª Ê¡¤òÊ§¤¤¤Î¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡£ÁÝ½ü¤¹¤ë¤Ê¤é·Ú¤¯¤µ¤µ¤Ã¤È¡¢Áá¤á¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âç³¢Æü¤Î¥¿¥Ö¡¼5¡§Áá¤¯¿²¤ëÂç³¢Æü¤ÎÌë¤ÏÌ²¤é¤º¤Ë²á¤´¤¹¤Ù¤¤È¤µ¤ì¡¢¤â¤·¶Ø¤òÇË¤ì¤ÐÇòÈ±¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¤·¤ï¤¬¤Õ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç³¢Æü¤ÎÌë¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤¿Ç¯¿À¤Ë»øºÂ¤¹¤Ù¤»þ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¿À¼Ò¤ËÇ¯äÆ¤ê¤·¤ÆÌë¤òÌÀ¤«¤¹Îã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¸µÃ¶¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë»²·Ø¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯±Û¤·¤Ë¤Ï²Ð¤ò·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤â¤¢¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï¿À¼Ò¤Î¶Æâ¤Ç²Ð¤ò¤¿¤¤¤Æ¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½ÐÅµ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÊ¿ËÞ¼Ò¡ÖÀ¤³¦ÂçÉ´²Ê»öÅµ¡ÊµìÈÇ¡Ë¡×
Âç³¢Æü¤Î¥¿¥Ö¡¼6¡§Ç¯¤Þ¤¿¤®¤Î¤ªÉ÷Ï¤ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂç³¢Æü¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë½¬´·¤ò¡ÖÇ¯¤ÎÅò¡×¤È¤¤¤¤¡¢°ìÇ¯¤Î±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¡¢¤ªÅò¤Ë¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤éº£Ç¯°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¿´¿È¤È¤â¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤·¤«¤·½»¤àÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÂç³¢Æü¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï±ïµ¯¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë»þ¤ËÊ¡¤òÀö¤¤Î®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë»þ´ÖÂÓ¤ÏÈò¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤Îº¬µò¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½»¤àÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÎ¤«¤é¤Î¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:Ãæ»³ ¤ß¤æ¤¡Ê´§º§Áòº×¥¬¥¤¥É¡Ë)