動物たちがネットサーフィンする育成RPG！BYMK「動物冒険記」

BYMKは、iOS/Android向けスマートフォンゲーム「動物冒険記」のサービスを、12月27日より正式に開始しました。

BYMK「動物冒険記」

・ジャンル : 動物たちがネットサーフィンする育成RPG

・運営事業者: BYMK株式会社

・公式サイト: https://animal-adventure.bymk.jp/

・公式X : https://x.com/animal_adv

・対応端末 : iOS 15.6以上 メモリ 4GB以上/Android 10.0以上 メモリ 4GB以上

正式サービス開始を記念し、様々なゲーム内キャンペーンを実施しますので、ゲームをダウンロードしてネットサーフィンでの冒険を始めましょう!

■動物冒険記とは?

ユニークな動物たちと共にインターネットの世界で大冒険する育成RPGです。

パソコンのキーボードを叩くだけで装備アイテムをゲットでき、レベルも上がっていく特殊な育成システムになっています。

戦闘は完全オート、簡単操作でストレスフリー!

「ネッ友」や「ゲーム対戦」機能など、豊富なコンテンツで飽きずにゲームを長く楽しめます!

■事前登録特典受け取り方法

おかげさまで事前登録者数が15万人を突破しました!

全ユーザー様に紙幣×15万をプレゼント!

ゲームにログインして、引き換えコードを入力すると受け取り可能!

詳しくは「事前登録15万人突破」の画像を確認してください。

■リリースキャンペーン紹介

【7日間出席ボーナス】

連続7日ログインで様々なログインボーナスがもらえる!

7日目は伝説級のアイテムがもらえる!

スタートで出遅れないよう、毎日ログインしよう!

7日間出席ボーナス

【幸運ルーレット】

神話級のアイテムを指定し、一定の確率で当たる幸運ルーレットイベントを開催!

お気に入りの神話級ペットを仲間にして、インターネットでの冒険を始めよう!

幸運ルーレット

