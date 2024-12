―[メンズファッションバイヤーMB]―メンズファッションバイヤー&ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第511回をよろしくお願いします。◆ユニクロが過去の名作モデルを復刻ユニクロの名作コラボといえば、「ジル・サンダー」との協業「+J」。実は40周年を迎える今回復刻が予定されている……って知ってました?社会現象にもなり展開店舗では行列が発生し、ニュースになるほどだった+Jをはじめ、ユニクロは今回過去の名作モデルを復刻することを発表しました。

1

2

次へ

メンズでは「UNIQLO and Engineered Garments」「+J」の2ラインが復刻! 今回はその内容をレビューしていきます!◆UNIQLO and Engineered Garments・コンビネーションフリースジャケット 4990円・フリースプルオーバー 2990円メンズの復刻コラボまずこちら、実はすでに発売されていますが……UNIQLO and Engineered Garmentsです。ニューヨークを拠点に活動するEngineered Garmentsですが元々は日本が世界に誇る有名セレクトショップ「ネペンテス」から生まれたブランド。もはや「服好きなら1枚は必ず持ってる」と言っても過言ではない蝶モチーフの「Needles」と同じ系譜です。ユニクロも Engineered Garmentsも日本発ブランドながら海外支持が高い……という同条件で親和性が高くコラボが実現。コラボはユニクロお得意のフリースアイテムを Engineered Garmentsがリメイク風に仕上げたもの。カラー展開もブランドらしいミリタリーを彷彿とさせるものでした。今回の復刻、当時そのままの素材シルエットで実現していますが、これがなかなかおすすめ。ベースはユニクロのフリースなのでデザイナーズらしいインパクトのあるデザインを求めるなら叶いませんが……それでも価格以上の満足度がある良品なのは間違いない。そもそもユニクロのフリースは長年作ってるだけあってクオリティが非常に高い。毛足が長めのフリースは高級感があり、風合いに優れている。機能面はさすがユニクロ、保温性が高く、しっかり暖かいので車移動なら冬でもガンガン使えるでしょう。ただ、既存のユニクロだとどうしてもデザインもカラー展開も「ユニバレ」しちゃうこと必至。今回のコラボのドッキングデザインやミリタリー調の色使いでユニクロの高品質フリースがブランド見えしてくれる、というワケです。◆便利でおしゃれで安くて文句なしシルエットもややリラックス感はあれど、袖周りはそこまでダボつかないのでインナーとしても活用できる。これでアンダー5000円なら間違いなく買いです。ただし、一方で「せっかく Engineered Garmentsに協業してもらったのに、既存ユニクロにあまりにも近い……」という声も理解できます。どうせやるなら「ユニクロU」ラインのように、0からデザインしてもらい既存品から離れたおしゃれなアイテムを出してほしかったとも。もっとも、そのくらいユニクロのフリースが良品で「いじるところが少なかった」のかもしれません。個人的にもこれパッと羽織る用途でカーキを購入。便利でおしゃれで安い、文句ありません。すでに大きめサイズが完売傾向にありますが……ジャストサイズでも十分おしゃれ(サイズUPして大きく着たい人が多いんだと思いますが)。今からでも遅くありません。ぜひ。◆+J・ハイブリッドダウンオーバーサイズパーカ 1万7900円・ブロードシャツ 3990円・ブロードシャツ/ストライプ 3990円・ブロードシャツ/ボタンダウン 3990円そして、メンズ2つ目の復刻が「+J」。ジル・サンダーとの協業です。