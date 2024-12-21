¹ËöÎÃ»Ò¤¬ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤ÇàÎÞ¤Î·ãÇòá¤òÁª¤ó¤À¥ï¥±¡¡Ä»±©¼þºî¥·¥§¥Õ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤«
¡¡½÷Í¥¤Î¹ËöÎÃ»Ò¡Ê£´£´¡Ë¤¬àÎÞ¤Î·ãÇòá¤ò·èÃÇ¤·¤¿¥ï¥±¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¹Ëö¤¬£²£²Æü¸á¸å£³»þ¤«¤é¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÎÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡Ö£Ó£è£ï£ò£ô¡¡£È£ï£ð£å¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇÐÍ¥¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¤½¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¹Ëö¤Ï£²£²Æü¤«¤éÁ´£µ²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö£Í£á£ê£é¤Ç£Ë£ï£é¤¹¤ë£µÉÃÁ°¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ¤Î³ëÆ£¤ä½Å°µ¤Î¤Û¤«¡¢¤½¤Î¸å¤ÎµÙ¶È¡¢·ëº§¡¢Î¥º§¡¢»Å»ö¡¢²ÈÂ²¤Ê¤É¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºòÇ¯¡¢¿Íµ¤¥·¥§¥Õ¡¦Ä»±©¼þºî»á¤È¤ÎÉÔÎÑÁûÆ°¤Ë¤è¤ëÎ¥º§¡¢»öÌ³½ê¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿¿´¶¤Ê¤É¤â¹ðÇò¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï»ö¾ð¤òÃÎ¤ë·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡ÈãÈ½¤â³Ð¸ç¤Î¾å¤Çà¼«¤é¤Î¸ýá¤Ç¸ì¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¼«¿È¤¬·è°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹Ëö¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢£±£²·î£¹Æü¡¢£±£¹Æü¡¢£²£°Æü¤Î£³Æü´Ö¡¢£²£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ÎÀ¼¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¤³¤ÎºÝ¡¢»öÌ³½ê¤Ë¥é¥¤¥Ö¼èºà¤Î¿½ÀÁ¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö¡Ø¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¿Í¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ê¡¢ÊüÁ÷¤ä¼èºà¤Ê¤É¤Î»þ´Ö¤òÀß¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹Ëö¤µ¤ó¤Ïº£¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æà¼«Ê¬¤Î¸ýá¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Âç»ö¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¹Ëö¤ÏºòÇ¯£¶·î¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¡¢Ä»±©»á¤È¤Î¥À¥Ö¥ëÉÔÎÑ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢Ê¸½Õ¤Î¼ÁÌä¾õ¤Ë²óÅú¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤¿½êÂ°»öÌ³½êÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¡¢¼«¤éÊ¸½Õµ¼Ô¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤â¤¦¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÀµÄ¾¤Ë¸ì¤ë¤³¤È¤ò¿®¾ò¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»ÑÀª¤¬À¤´Ö¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤ÏÊÌÌäÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡µ¶¤ê¤Î¤Ê¤¤¿´¤ÇÆÍ¤¿Ê¤à³Ð¸ç¤Î¤è¤¦¤À¡£