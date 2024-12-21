¡È¸µ¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡É¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼¤È¥ê¥ó¥´¡¦¥¹¥¿¡¼¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¶¦±é
¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼¤È¥ê¥ó¥´¡¦¥¹¥¿¡¼¤¬12·î19ÆüÌë¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶¦±é¤·¤¿¡£
¸µ¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î2¿Í¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ÎO2¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ý¡¼¥ë¤Î¡Ö¥´¥Ã¥È¡¦¥Ð¥Ã¥¯¡×¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÌ¾¶Ê¡Ö¥µ¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥Ú¥Ñ¡¼¥º¡¦¥í¥ó¥ê¡¼¡¦¥Ï¡¼¥Ä¡¦¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ð¥ó¥É¡×¤È¡Ö¥Ø¥ë¥¿¡¼¡¦¥¹¥±¥ë¥¿¡¼¡×¤ò±éÁÕ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¤â¤Æ¤Ê¤·¤¿¡£
Æ±¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ó¥´¤ÎÁ°¤Ë¥¶¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Î¥í¥Ë¡¼¡¦¥¦¥Ã¥É¤âÅÐ¾ì¡£ÅðÆñ¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é50Ç¯´Ö»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸Å¤¤¥Ù¡¼¥¹¥®¥¿¡¼¤Ç¡Ö¥²¥Ã¥È¡¦¥Ð¥Ã¥¯¡×¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¡¼¥ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£°ÎÂç¤Ê¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥ê¥ó¥´¡¦¥¹¥¿¡¼»á¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸Æ¤Ü¤¦¡×¤È¥ê¥ó¥´¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¥Ý¡¼¥ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¥ê¥ó¥´¤Ë¡Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¤«¡©¥¥Ã¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤¿¸å¡¢2¿Í¤Î¶¦±é¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ±éÁÕ¤ò½ª¤¨¤¿¥ê¥ó¥´¤Ï¡Ö¤â¤¦µ¢¤ë¤±¤É¡¢ºÇ¹â¤ÎÌë¤À¤Ã¤¿¤è¡£ÀÎ¤ÎÃç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²È¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤¬Íè¤ë¤ó¤À¡£¤Þ¤¿º£ÅÙ²ñ¤ª¤¦¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµî¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤Î¶¦±é¤Ï¡¢2019Ç¯¤Î¥Ý¡¼¥ë¤Î¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ó¡¦¥¢¥Ã¥×¡×¥Ä¥¢¡¼°ÊÍè¡£
¸µ¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î2¿Í¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ÎO2¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ý¡¼¥ë¤Î¡Ö¥´¥Ã¥È¡¦¥Ð¥Ã¥¯¡×¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÌ¾¶Ê¡Ö¥µ¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥Ú¥Ñ¡¼¥º¡¦¥í¥ó¥ê¡¼¡¦¥Ï¡¼¥Ä¡¦¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ð¥ó¥É¡×¤È¡Ö¥Ø¥ë¥¿¡¼¡¦¥¹¥±¥ë¥¿¡¼¡×¤ò±éÁÕ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¤â¤Æ¤Ê¤·¤¿¡£
Æ±¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ó¥´¤ÎÁ°¤Ë¥¶¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Î¥í¥Ë¡¼¡¦¥¦¥Ã¥É¤âÅÐ¾ì¡£ÅðÆñ¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é50Ç¯´Ö»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸Å¤¤¥Ù¡¼¥¹¥®¥¿¡¼¤Ç¡Ö¥²¥Ã¥È¡¦¥Ð¥Ã¥¯¡×¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¡¼¥ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£°ÎÂç¤Ê¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥ê¥ó¥´¡¦¥¹¥¿¡¼»á¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸Æ¤Ü¤¦¡×¤È¥ê¥ó¥´¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¥Ý¡¼¥ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¥ê¥ó¥´¤Ë¡Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¤«¡©¥¥Ã¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤¿¸å¡¢2¿Í¤Î¶¦±é¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ±éÁÕ¤ò½ª¤¨¤¿¥ê¥ó¥´¤Ï¡Ö¤â¤¦µ¢¤ë¤±¤É¡¢ºÇ¹â¤ÎÌë¤À¤Ã¤¿¤è¡£ÀÎ¤ÎÃç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²È¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤¬Íè¤ë¤ó¤À¡£¤Þ¤¿º£ÅÙ²ñ¤ª¤¦¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµî¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤Î¶¦±é¤Ï¡¢2019Ç¯¤Î¥Ý¡¼¥ë¤Î¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ó¡¦¥¢¥Ã¥×¡×¥Ä¥¢¡¼°ÊÍè¡£