ºäËÜ²Ö¿¥¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×´ÓÏ½¤Î£·£¸¡¦£¹£²ÅÀ¡¡Á´ÆüËÜ£´Ï¢ÇÆ¤Ø¹¥¥¹¥¿¡¼¥È
¢¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡¢¦À¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡¡Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¡Âè£±Æü¡Ê£²£°Æü¡¢Âçºå¡¦ÅìÏÂÌôÉÊ¥é¥¯¥¿¥Ö¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç²ñ£³Ï¢ÇÆÃæ¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï£·£¸¡¦£¹£²ÅÀ¤Ç¡¢»Ë¾å£¹¿ÍÌÜ¤Î£´Ï¢ÇÆ¤Ø¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£²²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¡¢Â³¤¯£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡¢ºÇ¸å¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥×¡½¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³£³²óÅ¾¤òÃåÉ¹¡£±éµ»¸å¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤ÏÂç¤¤Ê¥ß¥¹¤Ê¤¯¤Ç¤¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¤Ä°ì¤Ä½¸Ãæ¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¡£ÉÔ°Â¤Ï£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤è¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ë¶á¤Å¤¤¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤¬¡¢¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¿¤Ó¤·¤í¤Ï¤¢¤ë¡£¡Ê¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¼«Ê¬¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤Ïº£µ¨¡¢£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º¤Ç£²Ï¢¾¡¤·¤Ê¤¬¤é¤â£²Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤ó¤Àº£·î¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï£³°Ì¡££±£¹Æü¤Î¸ø¼°Îý½¬¸å¤Ë¡ÖµîÇ¯¤Ï½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¾¡¤Áµ¤¤ÇÄ©¤ó¤ÇÃ£À®¤Ç¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¤½¤³¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬£³°Ì¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤¿ÉôÊ¬¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹¶¤á¤ë¥¹¥±¡¼¥È¤ò°Õ¼±¡£º£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¿Í¤Ë¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¾¡¤Äµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡¢ÍßÄ¥¤ê¡£Á´Éô¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Ä©¤à¤Ï¡¢£²£°£±£·Ç¯Ç¯¤ÎµÜ¸¶ÃÎ»Ò°ÊÍè¤ÎÂç²ñ£´Ï¢ÇÆ¡£¾¡¤Æ¤Ð¼«¿È£µÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡¢£²£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£