ÆüËÜ¤è¤ê¤â´Ú¹ñ¤Ë¡ÄMLBÁª¼ê¤¬Â³¡¹²ÃÆþ¤¹¤ëÇØ·Ê¡¡GM¤¬ÌäÂê»ë¤·¤¿NPB¤Î¡ÈÌµÀ©¸Â¡É
¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡º£µ¨¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤ä¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·6¾¡¤Ê¤ÉÄÌ»»28¾¡¤Î¥³¡¼¥ë¡¦¥¢¡¼¥Ó¥óÅê¼ê¡¢ÄÌ»»88ËÜÎÝÂÇ¤Î¥«¥Ö¥¹¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥º¥À¥àÆâÌî¼ê¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÊKBO¡ËµåÃÄ¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡ÖKBO¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤¬¹ÎÄêÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ»æ¡ÖÄ«Á¯ÆüÊó¡×¤Î¥¥à¡¦¥ß¥ó¥®¥ç¥óµ¼Ô¤Ï20ÆüÉÕ¤Ç¡Ö¡Ø¤Ê¤¼´Ú¹ñ¹Ô¤¯¤Î¡©¡Ù¡¡KBO¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¥³¥é¥à¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£µ»ö¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£NC¥À¥¤¥Î¥¹¤Î¥¤¥à¡¦¥½¥ó¥Ê¥àÃÄÄ¹¡ÊGM¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥Ã¥Ç¥£¡Ê2023Ç¯¤ËKBO¤Ç20¾¡¤·MLB¤ËÉüµ¢¡Ë¤Ë½é¤á¤ÆÀÜ¿¨¤·¤¿»þ¡Ø»ä¤¬¤Þ¤À¤½¤ó¤ÊÇ¯Îð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼»ä¤Ë´Ú¹ñ¹Ô¤¤ò´«¤á¤ë¤Î¤«¡Ù¤ÈÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆKBO¤Ï¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤è¤ê¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î»Å¾å¤²¤Î°ÕÌ£¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì°Ê¾åMLB¤Ç¤ÎÄ©Àï¤¬Æñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¸½ÌòÀ¸³è¤ò¿¤Ð¤¹»þ¤ä¡¢ÆüËÜ¡ÊNPB¡Ë¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¤Ë´Ú¹ñ¹Ô¤¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¡£
¡¡NC¤Ï¥Õ¥§¥Ã¥Ç¥£¤ò²¿ÅÙ¤âÀâÆÀ¤·¤¿¡£¡ÊÂ¾µåÃÄ¤Ç¤Ï¡Ë¥á¥ê¥ë¡¦¥±¥ê¡¼¤ä¥¯¥ê¥¹¡¦¥Õ¥ì¥¯¥»¥ó¤Ê¤É¤ò¡ÈµÕÍ¢½Ð¡É¤·¤¿Îã¤ò¾Ò²ð¤·¡¢MLB¤Ë¤â¤¦1ÅÙÄ©Àï¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ì¤È¤·¤ÆKBO¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£NC¤ÎÇ®¿´¤ÊÀâÆÀ¤Ë´¶·ã¤·¤¿¥Õ¥§¥Ã¥Ç¥£¤Ï¡¢·ë¶É100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯5700Ëü±ß¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥àÃÄÄ¹¤Ï¡Ö³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î¥Í¡¼¥à¥Ð¥ê¥å¡¼¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤¬Á´ÈÌÅª¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Ë¹Ô¤±¤Ð2·³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ÆüËÜ¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤òÌµÀ©¸Â¤ËÊÝÍ¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢Èà¤é¤â¶¥Áè¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÆüËÜ¤ÎÊý¤¬´Ú¹ñ¤è¤ê¤â¾¯¤·¤À¤±¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬¡¢1·³¤Çµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£ÊÆ¹ñ¡ÊMLB)¤ËÉüµ¢¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¤è¤ê¤Ï¤ª¶â¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â´Ú¹ñ¤ÎÊý¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò»è¤Ë´¶¤¸¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤ò¡Ê¸ò¾Ä»þ¤Ë¡Ë¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£KBO¤Ï³ÆµåÃÄ3¿Í¤Þ¤Ç¤·¤«³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤òÊÝÍ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£NPB¤è¤ê¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¡ÈÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë