¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥¹¥È¡×¤¬20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂçºåÉÜ¿·µ¬½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥¹¥È¤¢¤Ó¤³±ØÁ°Å¹¡×¡ÊÂçºå»Ô½»µÈ¶è²æÂ¹»ÒÅì2¡Ë¤ò12·î20Æü¡¢¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡£

¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥¹¥È¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï¹ñÆâ³°¹ç¤ï¤»228Å¹ÊÞ¡£Æ±Å¹¤Ï¡¢Osaka Metro¸æÆ²¶ÚÀþ¡Ö¤¢¤Ó¤³±Ø¡×¤Î2¹æ½Ð¸ýÅÌÊâ1Ê¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£Å¹ÊÞÌÌÀÑ¤Ï399.10Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¡£µÒÀÊ¤Ï106ÀÊ¡£½¾Íè¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥Ðー¤è¤ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÁý¤ä¤·¤¿¿··¿¥É¥ê¥ó¥¯¥Ðー¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£

±Ä¶È»þ´Ö¤Ï8»þ～23»þ¡£

´ØÏ¢µ­»ö

¡ÖOSAKA¸÷¤Î¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡×Âçºå»ÔÃæ±û¸ø²ñÆ²¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°

¡ÖOSAKA¸÷¤Î¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡×Âçºå»ÔÃæ±û¸ø²ñÆ²¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°

 µðÂç¥¢¥Ò¥ë¡Ö¥é¥Ðー¡¦¥À¥Ã¥¯¡×ÅÐ¾ì¡¡ÃæÇ·Åç¥¦¥¨¥¹¥È¡¦Åß¤â¤Î¤¬¤¿¤ê

µðÂç¥¢¥Ò¥ë¡Ö¥é¥Ðー¡¦¥À¥Ã¥¯¡×ÅÐ¾ì¡¡ÃæÇ·Åç¥¦¥¨¥¹¥È¡¦Åß¤â¤Î¤¬¤¿¤ê

 ¿´ºØ¶¶¥Ó¥Ã¥°¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë±Ç²è´Û¡Ö¥­¥Î¥·¥Í¥Þ¡×¡¡¡Ö¥·¥Í¥Þー¥È¡×À×¤Ë³«¶È

¿´ºØ¶¶¥Ó¥Ã¥°¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë±Ç²è´Û¡Ö¥­¥Î¥·¥Í¥Þ¡×¡¡¡Ö¥·¥Í¥Þー¥È¡×À×¤Ë³«¶È
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

OSAKA STYLE_icon

OSAKA STYLE

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 1.22Ëü¿Í 1938 ËÜ¤ÎÆ°²è
OSAKA STYLE¤Ï¡¢Âçºå¥¨¥ê¥¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥°¥ë¥á¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£https://osaka.style/
youtube.com/channel/UClFFbGeSoG2miaNS3hnkR1Q YouTube