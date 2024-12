記事のポイント



アメリカの消費者は、今年のブラックフライデーにオンラインで過去最高の108億ドル(約1兆6280億円)を消費し、2023年から10.2%増加した。Adobe Digital Insightsのデータによると、モバイル売上は全オンライン取引の55%を占め、これがオンライン成長を支える要因となった。一方、インサイト・エージェンシーのRetailNextによると、実店舗への来店者数は3.2%減少し、特に中西部では7%の大きな落ち込みが見られた。

ホリデーショッピングを後押しする「AI」と「割引」

「価格に左右されない」消費傾向も

「消費者はモバイルショッピングやチャットボットの使用に慣れてきており、それがブラックフライデーのオンライン成長を支えた」と、Adobe Digital Insightsのリードアナリストであるヴィヴェク・パンディア氏は語った。「eコマース、ソーシャル、モバイルをシームレスに統合できるブランドが今年の成功を収めるだろう」と続けた。アドビ(Adobe)によると、小売サイトはChatGPTのようなAIツールからのトラフィックが1800%増加し、消費者が最良の取引を見つけ、商品を探すために技術に頼る傾向が強まっていることが示された。家電小売大手のベストバイ(Best Buy)は、強力なモバイルショッピングプラットフォームと早期のセールが功を奏し、ブラックフライデーのオンライン売上が前年比で大幅に増加した。「重要なのは、もっともお得な買い物をすることだ」と、預金管理アプリのクレオ(Cleo)のユーザーリサーチ責任者であるサラ・デイヴィス氏は、ホリデーシーズンの消費者行動について語った。同氏は、クレオの調査データを引用し、今年、Z世代の買い物客のほぼ3分の2が、Amazonプライムデーやブラックフライデーなどのセールイベントを利用してホリデーギフトを購入したことを示した。また、経営コンサルタント会社カーニー(Kearney)のパートナーで米州小売業責任者のマイケル・ブラウン氏は、大幅な割引が消費者の購買意欲を引き出す重要な要素だと強調した。「消費者はハロウィン以来、30〜50%の割引で買い物をしている」と述べ、「50%の割引が、このホリデーシーズンに消費者の興味を引く魔法の数字となっている」と説明した。フォーエバー21(Forever 21)とアーバンアウトフィッターズ(Urban Outfitters)は、いずれも50%の大幅な割引を提供し、実店舗の来店者数が前年より増加したと、店舗内データ分析プラットフォームのリテールネクスト(RetailNext)のデータが示している。婦人アパレルのアンテイラー(Ann Taylor)と、そのカジュアルラインであるアンテイラー・ロフト(Ann Taylor LOFT)も50%の割引を実施した。さらに、ジュエリーブランドのケンドラスコット(Kendra Scott)とヨガウェア・ブランドのファブレティクス(Fabletics)はホリデーシーズンに合わせたアパレルとアクセサリーで消費者を引き付け、来店者数が増加した。百貨店メイシーズ(Macy’s)は、選定されたアパレルの最大75%の割引を実施し、前年に比べて来店者数が増加した。今年のホリデーの消費者には、割引を求める消費者に加えて、「値段に関係なく、欲しいトレンド商品を追い求める」買い物客も含まれていると、ブラウン氏は指摘した。これに関連して、アドビによると、後払いサービス(BNPL)の利用は前年比で8.8%増加した。「BNPLは、特に貯金が少なく、経済的な負担が増えているZ世代にとって生命線となっている」とデイヴィス氏は述べている。しかし、2024年全体では、BNPLの利用は前年に比べて減少している。「今年は、消費者が高額商品に対してより多くのお金を使う傾向が見られる」とパンディア氏は指摘しており、特にアウターウェアやジャケット、アクセサリーなどの購入時にその傾向が顕著だという。リテールネクストのアドバンストアナリティクス・グローバルマネージャーであるジョー・シャスティーン氏によると、今年8月を除くすべての月で売上が減少していたフットウェアが好調なパフォーマンスを見せた。フットウェア小売店の来店者数は1.3%増加した。一方、ジュエリーは、年間を通じてファッション関連カテゴリーでもっとも高い売上増加を記録しており、ブラックフライデーの売上も6.7%増加したが、今年は0.2%の微減となった。[原文: Ad buyers double down on Walmart’s retail media business as it steps out of Amazon’s shadow Kimeko McCoy(翻訳:英じゅんこ、編集:戸田美子)By Zofia Zwieglinska