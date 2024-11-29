ÃæÀî²È¡¡£Î£Ç£Ë¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Ë£³£°£°¿Í¤·¤«µÒ¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¥³¥ó¥ÓË½Ïª¡Ö²¿¤ÇÆþ¤é¤Ø¤ó¤Í¤ä¤í¡×
¡¡·»ÄïÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡ÖÃæÀî²È¡×¤¬£²£¹Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÃæÀî²È¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî²È¤Ï£²£·Æü¡¢¡ÖÃæÀî²È¤È´Ñ¤ë´óÀÊ¡¡£é£î¡¡Âçºå¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ì¤ÏÃæÀî²È¤Ï¥Í¥¿¤ò¤»¤º¡¢ÉñÂæ¾å¤ËºÂ¤Ã¤ÆÂ¾¤Î¥³¥ó¥Ó¤Î¥Í¥¿¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¤À¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤â½Ð±é¤·¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¹ä¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Ê¤ó¤«°ÂÄê´¶¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¡Ä¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ËÍ¤é¡¢ÉñÂæ¾å¤«¤é¡£É½¾ð¤È¤«¸«¤ë¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥Ö¥é¥Þ¥è¤¬½Ð¤¿»þ¤Î¤¢¤Î¡¢¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢³Î¼Â¤Ê¾Ð¤¤¡£ÀâÆÀÎÏ¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¼ã¼ê¤È¤Ï°ã¤¦¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¸«¤Æ¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¹ä¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¼ã¼ê¤È¥Ö¥é¥Þ¥è¤È¤«¤Î°ã¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÑÀâÆÀÎÏ¤È¥à¥À¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡£¥à¥À¤¬Â¿¤¤¤ó¤è¤Í¡¢¼ã¼ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¡¢¸À¤¤Ìõ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥Ü¥±¤¿¸å¡¢¤â¤¦£±²ó¤Ê¤ó¤«ÉÕ¤±Â¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â¥Ö¥é¥Þ¥è¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÎéÆó¤¬¡Ö¶ä¥·¥ã¥ê¤â¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¹ä¤Ï¡Ö¶ä¥·¥ã¥ê¤â¡£¤ä¤Ã¤ÑÀâÆÀÎÏ¤«¤Ê¡£½Ð¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤Î¡£¤Þ¤¢¥Ä¥«¥ß¤¬Áá¤¤¡×¤ÈÆ±Ä´¡£¤µ¤é¤Ë¹ä¤¬¡Ö¶ä¥·¥ã¥ê¤È¤«¥Ö¥é¥Þ¥è¤Ã¤Æ¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤Æ¡£ÇØÃæ¤«¤é½Ð¤ë¡¢¤¢¤Î¼«¿®¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÎéÆó¤Ï¡Ö¸åÇÚ¤ä¤±¤ÉÂº·É¤·¤¿¤ï¡¢¥Û¥ó¥Þ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤¦¹ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö°ìÊý¡¢£²Ãú·ý½Æ¤Ï£Î£Ç£Ë¤Ç¤Í¤¨¡¢£³£°£°¿Í¤·¤«Æþ¤é¤Ø¤ó¤È¤¤¤¦¡Ä¡£¤«¤¿¤ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¤Ë¤Á¤ç¤±¤ó¡¢¾®ËÙ¡ÊÍµÇ·¡Ë¤¯¤ó¡¢¡ÊÀîÃ«¡Ë½¤»Î¤¯¤ó¤Ï¡££³£°£°¿Í¤·¤«¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡£²Ãú·ý½Æ¤Ï£²£¸Æü¤Ë¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡Ê£Î£Ç£Ë¡Ë¤ÇÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ä¤Ï¤³¤Î»þ¤Î½¸µÒ¾õ¶·¤òË½Ïª¡£¡Ö¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¡¢¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ç£¹£°£°¡Ê¿Í¡Ë¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç£³£°£°¡¢Æþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀèÇÚ¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÎéÆó¤Ï¡Ö²¿¤ÇÆþ¤é¤Ø¤ó¤Í¤ä¤í¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£