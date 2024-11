【ソニー・インタラクティブエンタテインメント インディーズ イニシアチブ代表:吉田修平氏】2025年1月15日 退職予定

ソニー・インタラクティブエンタテインメントにてインディーズ イニシアチブ代表を務める吉田修平氏が2025年1月15日をもって、同社を退職する。

吉田修平氏は、1993年の初代プレイステーション開発中から「プレイステーション」ブランドに携わっており、2008年にはソニー・コンピュータエンタテインメント(現SIE)のWorldWide Studios プレジデントに就任。当時「Project Morpheus」と呼ばれていたプレイステーション VRの立ち上げにも深く関わった。

2019年よりSIE インディーズ イニシアチブの代表を務めているが、11月27日に公開されたPS Blog「吉田修平とPlayStationの31年にわたる歩み」にて、2025年1月15日付でSIEを退職すると発表。同記事では初代PSから始まったプレイステーションでのキャリア、インディーゲームに関する想いなどが語られている。

□PS Blog「吉田修平とPlayStationの31年にわたる歩み」のページ

