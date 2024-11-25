¡ÖÈà½÷¤ÎÎÉ¤µ¤òÂÇ¤Á¾Ã¤·¤Æ¤ë¡×Cocco¤Ë²Ã²ì¤Þ¤ê¤³»÷¡¢¾®¾¾ºÚÆà¤Î¡È¼·ÊÑ²½¡É¤Ë¾×·â
¡¡11·î22Æü¡¢½÷Í¥¡¦¾®¾¾ºÚÆà¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤½¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÀ¤ÊÊÑ¿È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¾®¾¾ºÚÆà
¡¡11·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØVOGUE JAPAN¡Ù1·î¹æ¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®¾¾¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡ØCHANEL¡Ù¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÊ£¿ô¤Î¼Ì¿¿¡£Á°È±¤Ê¤·¤Ç¡¢¾¯¤·¥¦¥§¡¼¥Ö¤¬¤«¤Ã¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¹õÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤òÈäÏª¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÁ°È±¤Î¤¢¤ë»Ñ¤È¤Ï°ìÊÑ¤·¡¢ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¡£
¡Ö¾®¾¾¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤â¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤ä¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ïº£¤Þ¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Â¿·¤Ê¡ÈÁ°È±¤Ê¤·¡É¤ÎÈ±·¿¤Ë¡£ÊÌ¿Íµé¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¾×·â¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡ÔCocco¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Õ
¡¡¤½¤ó¤Ê¾×·â¤ÏÀ¤´Ö¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÔºÇ½é¸«¤¿»þ¾®¾¾ºÚÆà¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤ó¤À¤·Cocco¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Õ
¡Ô¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î²Ã²ì¤Þ¤ê¤³É÷¡Õ
¡Ô¤â¤È¤â¤È¸ÄÀÅª¤Ê´éÎ©¤Á¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¥á¡¼¥¯¤·¤¿¤È¤¤Î¼·ÊÑ²½¤¬¤¹¤´¤¤¡Õ
¡Ô¥·¥ã¥Í¥ë¤Î³Ê¤ò²¼¤²¤º¤Ë¾åÉÊ¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤¿Í¤À¤È»×¤¦¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´é¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¡Õ
¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃå¤³¤Ê¤¹Èà½÷¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¸«´·¤ì¤Ê¤¤»Ñ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ô¤³¤ÎÈ±·¿¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤È...¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡Õ
¡Ô¤³¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÈà½÷¤ÎÎÉ¤µ¤òÁ´¤ÆÂÇ¤Á¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Õ
¡ÔÁ°È±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤³¤ÎÊý¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬½Ð¤ÆÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¾®¾¾¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³À´Ö¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢Á°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡Ö2022Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢É×¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¤ÈËÌ³¤Æ»¡¦È¡´Û¤Î¿À¼Ò¤Ç¡È¶ËÈë·ëº§¼°¡É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ëº§¼°¤Î»²Îó¼Ô¤ÏÁ´°÷¡ÈÏÂÁõ¡É¤Î¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¡£¤«¤Ê¤ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤è¤¦¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡Èà½÷¤Î¥»¥ó¥¹¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤È¤³¤í¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¡¢¿·º§Î¹¹Ô¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¥í¥ó¥É¥ó¡£¥Ø¥Ó¥á¥¿¥Ð¥ó¥É¤Î¥í¥´Æþ¤ê¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÎÇò¤¤¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃå¤¿¾®¾¾¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤¬»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ·âÃÌ¤¬¤¹¤°½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó°Ê¾å¤Ë¡¢¥»¥ó¥¹¤«¤é¤¯¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥ª¡¼¥é¤Ï±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âÈà½÷¤ÎÆÈ¼«¥»¥ó¥¹¤ÏËá¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£