BABYMONSTER、ワールドツアーが1月25日にスタート！ソウルKSPO DOMEで開催

BABYMONSTERがソウルKSPO DOMEで公演を開催する。デビュー後初のワールドツアーの華やかな始まりを予告した。20日(水)YG ENTERTAINMENT(以下、YG)によると、BABYMONSTERは1月25日から26日までの2日間、ソウルオリンピック公園KSPO DOMEで「2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR IN SEOUL」の公演を開催する。

これにより彼女たちは公式デビューから1年も経たないうちに“K-POPの聖地”と呼ばれるKSPO DOMEに旗を立てることになり、注目が集まる。新人ガールズグループがこのような規模の公演会場で最初のコンサートを開催するのは非常に異例の出来事だ。“高クオリティ公演”に対するYGの自信とメンバーたちに向けた音楽市場の高い期待がうかがえる。何より彼女たちの本格的な海外舞台での活躍を知らせる公演であるだけに、世界中のファンの反応が熱い。今回のワールドツアーは、1stフルアルバム「DRIP」を含めたセットリストはもちろん、彼女たちならではのしっかりとしたライブパフォーマンスと並外れたステージに出会える場とあり、激しいチケット争奪戦が繰り広げられると予想される。BABYMONSTERはソウルに続いて2月にアメリカのニュージャージー、3月にロサンゼルスなど、グローバル全域にツアーを拡大していく。まだその他の日程はベールに包まれているが、YGが「最大限多くのファンの方々を訪ねる計画」と明らかにしただけに、北米だけでなく多様な地域のファンが新たな発表を心待ちにしている。「2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR IN SEOUL」はチケットサイトのインターパークチケットにて販売される。先行販売はMONSTIEZ MEMBERSHIP加入者を対象に12月3日午後8時から4日午後11時59分まで行われ、メンバーシップ未加入者のための一般販売は12月6日午後6時からスタートする。BABYMONSTERは今月1日(日本国内は11月2日)に1stフルアルバム「DRIP」を発売し、韓国の音楽番組、ラジオ、YouTubeなど多彩なプラットフォームで大活躍し、音楽ファンの好反応を得ている。彼女たちはダブルタイトル曲「DRIP」と「CLIK CLAK」はもちろん、後続曲「Love In My Heart」の活動で年末までファンと交流を続けていく。