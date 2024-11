Stray Kids、ニューアルバムの集合コンセプトフォトを公開！伝統芸能を再解釈した新ビジュアル

Stray Kidsがニューアルバム「SKZHOP HIPTAPE '合(HOP)'」の予告イメージを公開した。彼らは12月13日、新しい形式のアルバム「SKZHOP HIPTAPE '合(HOP)'」とタイトル曲「Walkin On Water」をリリースする。JYPエンターテインメントは20日午後11時、公式SNSチャンネルを通じてグループの予告イメージを公開した。Stray Kidsの魅力が詰まった今回の予告イメ―ジは、韓国の伝統芸能を繰り広げる男衆「男寺党(ナムサダン)」を再解釈したコンセプトが注目を集めた。リップピアスやモノトーンの伝統楽器など、ハードなテイストが韓国の伝統家屋と見事に調和し、洗練されたムードを作り出している。

「SKZHOP HIPTAPE '合(HOP)'」は、彼らが展開する新たなアルバム形式「SKZHOP HIPTAPE」の最初の作品だ。「SKZHOP HIPTAPE」は、グループ名を略した“SKZ”と“HIP HOP”を合わせた造語で、正式な定義のない、Stray Kidsだけの新たなジャンルの楽曲という意味が込められた。「合(HOP)」もまた、8人のメンバーが集まって完成した“合”と“ヒップホップ”の2重の意味を持っている。今回のアルバムには、タイトル曲「Walkin On Water」をはじめ、「「Bounce Back」「U(Feat. TABLO)」「Walkin On Water(HIP Ver.)」と、自己最大規模を誇るワールドツアー「dominATE」で披露したメンバー別のソロステージ曲「Railway(バンチャン)」「Unfair(フィリックス)」「HALLUCINATION(I.N)」「Youth(リノ)」「So Good(ヒョンジン)」「ULTRA(チャンビン)」「Hold my hand(ハン)」「そうやって、ゆっくり、僕たち(スンミン)」がボーナストラックとして収録される。今回もバンチャン、チャンビン、ハンで構成されたグループ内プロデュースチーム3RACHAを中心に、メンバー全員がクレジットに名を連ね、音楽的なカラーを詰め込んだ。2月に「2024 ピープルズ・チョイス・アワード」、4月に「2024 iHeartRadio Music Awards」のトロフィーを手にしたStray Kids。来年2月2日(アメリカ現地時間)に開催される「第67回グラミー賞」のBest Compilation Soundtrack For Visual Media(最優秀編集サウンドトラック・アルバム賞映画、テレビその他映像部門)には、彼らの楽曲「SLASH」が収録された映画「デッドプール&ウルヴァリン」のサウンドトラックアルバムがノミネートされており、グローバルな活躍が続く見通しだ。「SKZHOP HIPTAPE '合(HOP)'」とタイトル曲「Walkin On Water」は、12月13日午後2時に各音楽配信サイトでリリースされる。