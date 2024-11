“HYBEと決別”ミン・ヒジン、NewJeans公式SNSのフォローを解除…ウサギの投稿に注目

ADORのミン・ヒジン前代表が社内取締役を辞任することを発表した中、NewJeansのフォローを解除した。ミン・ヒジン元代表は本日(20日)、「私は今日、ADORの社内取締役を辞任する。また、HYBEと締結した株主間契約を解除し、HYBEに株主間契約の違反事項に対する法的な責任を問う」と伝えた。この発表と共に彼女は、NewJeansとADORの公式SNSアカウントのフォローを解除した。

彼女はADORの代表を務め、NewJeansをデビューさせ、トップガールズグループに成長させた。しかし、HYBEとの葛藤の末、会社との決別を宣言し、SNSフォローも整理したとみられる。さらに、彼女は自身のInstagramを通じて「退社」と記されたカードを持っているウサギのキャラクターの写真を掲載した。写真の中のウサギは明るい表情をしている。ウサギはBunnies(NewJeansのファンの名称)を意味することもあり、様々な解釈が飛び交っている。そして、ストーリーにはアメリカの歌手デニース・ウィリアムスの楽曲「Free」を投稿した。彼女は「I want to be free, free, free(私は自由でありたい)」「I just got to be me(自分自身になりたい)」などの歌詞を切り取って注目を集めた。HYBEを出て、法的責任を問うという強固な立場を明かしただけに、HYBEとミン・ヒジン前代表の争いは年をまたいで続くとみられる。早くも本日、HYBEに対するプットオプション行使による請求書送付状を提出したと報じられた。また、HYBEのレーベルであるILLITの所属事務所BELIFT LABも最近、ミン・ヒジン前代表を相手に20億ウォン(約2億2,200万円)規模の訴訟に入った。BELIFT LABは彼女の主張には根拠がなく、ILLITがNewJeansの企画案を盗作したという主張も事実ではないという立場を伝えた。これに対し、ミン・ヒジン前代表は「HYBEの内部情報提供者の具体的な証言と明白な類似性にもかかわらず、これを否定し、世論を誘導している」と反論している。