È¬Â¼ÎÝ¡¡¶¨²ñÄËÎõÈãÈ½¤Ç¡ÄàÂåÉ½°úÂàáµá¤á¤ëÀ¼Â³½Ð¡ÖNBA¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤è¤êÄ¹¤¯¥×¥ì¥¤¤ò¡×
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÛÎã¤ÎÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¬Â¼¤Ï£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥ºÀï¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈãÈ½¤òÅ¸³«¡£¡ÖËÍ¤â£Î£Â£Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ëÃæ¤Ç¡¢¶¯²½¤È¤«»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤È¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤±¤É¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ÎÌÜÅª¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·ËÍ¤¬»×¤¦¤Ë¡¢¤ª¶â¤ÎÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¶¨²ñ¤Î»ÑÀª¤òµ¿Ìä»ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥à¡¦¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ¡Ê£µ£·¡Ë¤¬Â³Åê¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤â¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿ÂÐ¡£¡ÖËÍ¤é¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃË»Ò¤Î¥È¥Ã¥×¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¿¤Á¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢ÃË»Ò¤Î¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤â¥³¡¼¥Á¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÍ¤È¤·¤Æ¤â»ÄÇ°¡×¤È¥Û¡¼¥Ð¥¹ÂÎÀ©¤Ëà£Î£Ïá¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¥¨¡¼¥¹¤¬¶¨²ñ¤ÈÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¡£ÁûÆ°¤¬Âç¤¤ÊµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ëÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂåÉ½³èÆ°¤ò°úÂà¤·¤Æ£Î£Â£Á¤Ç¤Î³èÌö¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¶¨²ñ¤Ï¤¤¤«¤Ë¤âÈ¬Â¼¤¬½Ð¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼½¸¤á¤·¤¿´¶¤¸¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡¡È¬Â¼¤Ï£Î£Â£Á¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤è¤êÄ¹¤¯¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½¤Ï°úÂà¤·¤Æ£Â¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤¬Ãæ¿´¤ËÂåÉ½¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀµÄ¾¡¢È¬Â¼¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Ç·ù¤Ê»×¤¤¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Î£Î£Â£Á¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊý¤ËÀìÇ°¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÖÈ¬Â¼¤Ë´Ø¤·¤ÆÂåÉ½Íí¤ß¤Ç¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃÂê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÈ¬Â¼¤¬Á´¤¯°¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£È¬Â¼¤À¤Ã¤ÆÂÌ¡¹¤ò¤³¤Í¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Èà¤Ê¤ê¤Î¶Ú¤òÄÌ¤·¤ÆÈ¯¸À¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¬Â¼¤Î»ÑÀª¤òÍÊ¸î¤·¡¢£Î£Â£Á¤Ç¤ÎÈôÌö¤òÇ®Ë¾¤¹¤ëÀ¼¤¬¼¡¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¾Ìç¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Çº£µ¨¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï£Î£Â£Á¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î»×¤¤¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£