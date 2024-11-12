1Ç¯¤Ç13kgÁé¤»¤¿´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢¡Ö¥é¥ó¥Á¤ò¿©¤Ù¤¹¤®¤¿Ìë¡×¤Î·ò¹¯Åª¤Ê¡È¥³¥ó¥Ó¥ËÈÓ¡É¤ÎÁª¤ÓÊý
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÎÈø·ÁÌÀè½¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤´Ë«Èþ¤Ë¡×¡Öº£Æü¤°¤é¤¤¤Ï¤¤¤¤¤«¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥é¥ó¥Á¤ò¿©¤Ù¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î»ëÅÀ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¤Ö¤óÌë¤´¤Ï¤ó¤Ï¼«¿æ¤·¤Æ1Æü¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤òÄ´À°¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¡Ö¤á¤ó¤É¤¦¤¯¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¤â¤Á¤í¤ó±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¼«¿æ¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤ä°é»ù¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤È¤¤Ï¡¢´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¡£¤ï¤¿¤·¼«¿È¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢1Ç¯¤Ç¡Ý13kg¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤ÊýÉ¬¸«¤Î¼«¿æ¤»¤º¤È¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç½àÈ÷¤Ç¤¤ë·ò¹¯Åª¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¿©ºà¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ÖÄê¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¡×
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿©ºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÌë¤´¤Ï¤ó¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤¤Ï²¼µ¤Î4¤Ä¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Ã±ÉÊ¾¦ÉÊ¤òÊ£¿ôÇã¤Ã¤Æ¡ÖÄê¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤È¤ë
¡¦¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò°Õ¼±¤¹¤ë
¡¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Î¤â¤Î¤ò¤¨¤é¤Ö
¡ÚÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Îã¡Û
¡Çº¤ó¤À¤é¥³¥ì¡ª
¡¦»¨¹òÊÆ¤ª¤Ë¤®¤ê
¡¦¥«¥Ã¥×¤ß¤½½Á¡Ê¤Ê¤á¤³¡Ë
¡¦¥µ¥Ð¤Î±ö¾Æ¤
¡¦³¤Áô¥µ¥é¥À
¢¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤ÊÆé¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡ª
¡¦¸¼ÊÆ¤ª¤Ë¤®¤ê
¡¦Æé
¡¦¤æ¤ÇÍñ
¢¡¥¥ì¥¤¤ËÁé¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢¥Ñ¥ó¤è¤ê¤âÊÆ
¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Þ¤º¡Ö¤ªÊÆ¤Ï¿©¤Ù¤Á¤ã¥À¥á¡¢Åü¼Á¤ÏÂÀ¤ë¸µ¡ª¡×¤Ê¤É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡³Î¤«¤Ë¡¢Åü¼Á¤Î¤È¤ê¤¹¤®¤ÏÂÀ¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÉ¼Á¤ÊÅü¼Á¤Þ¤Ç¶ËÃ¼¤ËÀ©¸Â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÂÎÄ´¤äÈþÍÆ¤Ë¤â°±Æ¶Á¤¬¡Ä¡Ä¡ª¡¡ÅÇ¤µ¤¤ä¤Õ¤é¤Ä¤¡¢ÊØÈë¡¢È©¤äÈ±¤ÎÉÔÄ´¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡£¶ËÃ¼¤Ë¸º¤é¤¹¤Î¤Ï´í¸±¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¡Ö»¨¹òÊÆ¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¡£»¨¹ò¤Ë¤Ï¡È¿©ÊªÁ¡°Ý¡É¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤òÍÞ¤¨¡¢¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹ÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Áé¤»¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¿©ºà¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡ª¡¡¤Þ¤¿¡¢»¨¹ò¤Ë¤ÏÅü¼Á¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤ë¡È¥Ó¥¿¥ß¥óB1¡É¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»¨¹òÆþ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¤¹¤°¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢ÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ªÊÆ¤Ë¤Ï¡È¥»¥é¥ß¥É¡É¤È¤¤¤¦È©¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥ì¥¤¤ËÁé¤»¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¤è¤ê¤ªÊÆ¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢¡¥á¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤º¤ÏÆù¤è¤ê¤â¡Èµû¡É
¥á¥¤¥ó¤Ï¡¢Æù¤è¤êµû¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µû¤ÎÊý¤¬Ä²¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹ÎÏ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤ÇOK¤Ê¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¾Æ¤µû¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¾Æ¤µû¤Î¼ïÎà¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¾Æ¤µû¤Ê¤ó¤ÆÅº²ÃÊª¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤Ê¤ó¤À¤«ÂÎ¤Ë°¤½¤¦¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤¿Êý¡¢º£¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò¤¢¤Ê¤É¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡ª ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾Æ¤µû¤Ï¡¢±ö¾Æ¤¤Î¾ì¹ç¤Î¸¶ºàÎÁ¤Ï±ö¤Èµû¤Î¤ß¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÌµÅº²Ã¿©ÉÊ¤¬¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª ¤µ¤é¤Ë¡¢µû¤Ï¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬ËÉÙ¤Ê¤¦¤¨¤Ë¡¢·ò¹¯¸ú²Ì¤Î¹â¤¤¡È¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¡É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡ª
¢¡¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇOK
ËþÊ¢´¶¤òÁý¤·¡¢±ÉÍÜ¤ÎÊÐ¤ê¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª ¤¿¤Ã¤×¤êÍÆÎÌ¤Î¥µ¥é¥À¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÌ£Á¹½Á¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¡ÈÏÂÄê¿©¡É¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¤¿¤À¤·ÉÕÂ°¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¥¿¥ì¤ËÍ×Ãí°Õ¡ª ·ìÅüÃÍ¤òµÞ¾å¾º¤µ¤»¤ë´ÅÌ£ÎÁ¤äÅº²ÃÊª¡¢¼Á¤Î°¤¤Ìý¤Ê¤É¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë°±Æ¶Á¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¥¿¥ì¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤ê¡¢¼Á¤ÎÎÉ¤¤±ö¤ä¥ª¥¤¥ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°Âå¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹©É×¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤Î¤Á¤ç¤¤Â¤·¤Ë¡Ä
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¤â¤Á¤í¤ó±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¼«¿æ¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤ä°é»ù¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤È¤¤Ï¡¢´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¡£¤ï¤¿¤·¼«¿È¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢1Ç¯¤Ç¡Ý13kg¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤ÊýÉ¬¸«¤Î¼«¿æ¤»¤º¤È¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç½àÈ÷¤Ç¤¤ë·ò¹¯Åª¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿©ºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÌë¤´¤Ï¤ó¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤¤Ï²¼µ¤Î4¤Ä¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Ã±ÉÊ¾¦ÉÊ¤òÊ£¿ôÇã¤Ã¤Æ¡ÖÄê¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤È¤ë
¡¦¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò°Õ¼±¤¹¤ë
¡¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Î¤â¤Î¤ò¤¨¤é¤Ö
¡ÚÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Îã¡Û
¡Çº¤ó¤À¤é¥³¥ì¡ª
¡¦»¨¹òÊÆ¤ª¤Ë¤®¤ê
¡¦¥«¥Ã¥×¤ß¤½½Á¡Ê¤Ê¤á¤³¡Ë
¡¦¥µ¥Ð¤Î±ö¾Æ¤
¡¦³¤Áô¥µ¥é¥À
¢¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤ÊÆé¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡ª
¡¦¸¼ÊÆ¤ª¤Ë¤®¤ê
¡¦Æé
¡¦¤æ¤ÇÍñ
¢¡¥¥ì¥¤¤ËÁé¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢¥Ñ¥ó¤è¤ê¤âÊÆ
¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Þ¤º¡Ö¤ªÊÆ¤Ï¿©¤Ù¤Á¤ã¥À¥á¡¢Åü¼Á¤ÏÂÀ¤ë¸µ¡ª¡×¤Ê¤É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡³Î¤«¤Ë¡¢Åü¼Á¤Î¤È¤ê¤¹¤®¤ÏÂÀ¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÉ¼Á¤ÊÅü¼Á¤Þ¤Ç¶ËÃ¼¤ËÀ©¸Â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÂÎÄ´¤äÈþÍÆ¤Ë¤â°±Æ¶Á¤¬¡Ä¡Ä¡ª¡¡ÅÇ¤µ¤¤ä¤Õ¤é¤Ä¤¡¢ÊØÈë¡¢È©¤äÈ±¤ÎÉÔÄ´¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡£¶ËÃ¼¤Ë¸º¤é¤¹¤Î¤Ï´í¸±¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¡Ö»¨¹òÊÆ¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¡£»¨¹ò¤Ë¤Ï¡È¿©ÊªÁ¡°Ý¡É¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤òÍÞ¤¨¡¢¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹ÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Áé¤»¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¿©ºà¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡ª¡¡¤Þ¤¿¡¢»¨¹ò¤Ë¤ÏÅü¼Á¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤ë¡È¥Ó¥¿¥ß¥óB1¡É¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»¨¹òÆþ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¤¹¤°¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢ÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ªÊÆ¤Ë¤Ï¡È¥»¥é¥ß¥É¡É¤È¤¤¤¦È©¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥ì¥¤¤ËÁé¤»¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¤è¤ê¤ªÊÆ¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢¡¥á¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤º¤ÏÆù¤è¤ê¤â¡Èµû¡É
¥á¥¤¥ó¤Ï¡¢Æù¤è¤êµû¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µû¤ÎÊý¤¬Ä²¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹ÎÏ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤ÇOK¤Ê¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¾Æ¤µû¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¾Æ¤µû¤Î¼ïÎà¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¾Æ¤µû¤Ê¤ó¤ÆÅº²ÃÊª¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤Ê¤ó¤À¤«ÂÎ¤Ë°¤½¤¦¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤¿Êý¡¢º£¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò¤¢¤Ê¤É¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡ª ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾Æ¤µû¤Ï¡¢±ö¾Æ¤¤Î¾ì¹ç¤Î¸¶ºàÎÁ¤Ï±ö¤Èµû¤Î¤ß¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÌµÅº²Ã¿©ÉÊ¤¬¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª ¤µ¤é¤Ë¡¢µû¤Ï¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬ËÉÙ¤Ê¤¦¤¨¤Ë¡¢·ò¹¯¸ú²Ì¤Î¹â¤¤¡È¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¡É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡ª
¢¡¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇOK
ËþÊ¢´¶¤òÁý¤·¡¢±ÉÍÜ¤ÎÊÐ¤ê¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª ¤¿¤Ã¤×¤êÍÆÎÌ¤Î¥µ¥é¥À¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÌ£Á¹½Á¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¡ÈÏÂÄê¿©¡É¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¤¿¤À¤·ÉÕÂ°¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¥¿¥ì¤ËÍ×Ãí°Õ¡ª ·ìÅüÃÍ¤òµÞ¾å¾º¤µ¤»¤ë´ÅÌ£ÎÁ¤äÅº²ÃÊª¡¢¼Á¤Î°¤¤Ìý¤Ê¤É¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë°±Æ¶Á¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¥¿¥ì¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤ê¡¢¼Á¤ÎÎÉ¤¤±ö¤ä¥ª¥¤¥ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°Âå¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹©É×¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤Î¤Á¤ç¤¤Â¤·¤Ë¡Ä