¡Ö³Î¼Â¤Ë·»ÁÀ¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤â¤ä¤á¤Ê¤¤Cocomi¡¢ºÆ¤Ó¤Î¡È±óµ÷Î¥Îø°¦¡É¤Ë¿É¸ý°Õ¸«¤¬»¦Åþ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎCocomi¤¬Instagram¤ÇºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤¶¤È¤µ¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤¿Cocomi¤Î¡È±óµ÷Î¥Îø°¦¡É¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Cocomi¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¡¢ÀÐÀî¿¿Í¤·»Äï¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¥á¥¬¥Í¡¦¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ØZoff¡Ê¥¾¥Õ¡Ë¡Ù¤Î¹¹ð¤¬Æþ¤Ã¤¿¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¤ÈµðÂç¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡Ô#¤¤¤¤¿ä¤·¤ÎÆü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡Õ¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡ÔÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤È¤â°ì½ï¤Ë»£¤ê¤¿¤¤¤ÈÁû¤¤¤Ç¤¿¤Þ¤æ¥ª¥¿¥¯¤Ç¤¹¡£Ìµ¤«¤Ã¤¿¡£Çã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Á¤ë¤ó¤¿¤ë¤ó¤¿¡Õ¤È¤Ê¤ó¤È¤â¡È¥¦¥¥¦¥¡É¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô³Î¼Â¤Ë·»ÁÀ¤¤¡Õ
¡¡Cocomi¤ÏInstagram¤ÎDM¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËËå¤Î¿¿Í¤Áª¼ê¤È¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Cocomi¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¿ä¤·¡É¤Ê¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¤À¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¿´¤Ê¤¤À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
¡ÔËå¤ò¿ä¤·¤Æ¤ëÉ÷¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤È¤¤¤Æ¼Â¤Ï·»ÁÀ¤¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Õ
¡Ô³Î¼Â¤Ë·»ÁÀ¤¤¡£ÁÀ¤¤¤Ã¤ÆÊÌ¤ËÊÑ¤Ê°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤í¤¦¤Í¡Õ
¡Ô¤Þ¤µ¤«¡Ä?¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¡Ä?ÁÀ¤¤¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡Ê·»ÌÜÅö¤Æ?¡Ë¡Õ
¡¡¤µ¤é¤ËCocomi¤¬²áµî¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Á¡¼¥à¤ËºßÀÒ¤¹¤ëÆ±À¤Î¿¿Í¤Áª¼ê¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¡È±óµ÷Î¥Îø°¦¡É¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡ÔÁê¼êÁª¼ê¤¬ÃËÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤·¤¿¤é¾éÃÌ¤ÇÎø°¦´Ø·¸¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼ºÎé¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡Õ¤È¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤âÊÂ¤Ö¡£
¡¡Cocomi¤Ë¤³¤¦¤·¤¿ÈãÈ½¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤À¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Cocomi¤µ¤ó¤ÏÃøÌ¾¿Í¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÉÑÈË¤ËInstagram¾å¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯Ä´¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£ËÜ¶È¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê²»³Ú²È¤Î¤Û¤«¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É½÷Í¥¤Î¥Ê¥¿¥ê¡¼¡¦¥Ý¡¼¥È¥Þ¥ó¤µ¤ó¤ä¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¡£·ÝÇ½¿Í°ì²È¤æ¤¨¤Î¡È¥³¥Í¡É¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¤ò½¸¤á¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¿¿Í¤Áª¼ê¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤¤¤ëÈà½÷¤ÈÅÅÏÃ¤ÇÄ¹»þ´Ö¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤¿¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ë¤â¡Ô¤Ê¤ó¤«²Ä°¥ÁÛ¡£¶õµ¤¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤µ¤¬¿Æ¾ù¤ê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢²á¾ê¤Ê¤Ï¤·¤ã¤®¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤ë¤Ë¡¢¼ÂÇ¯Îð¤Î23ºÐ¤ËÈæ¤·¤ÆÀº¿À¤¬ÍÄ¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¯¡Ö·»ÁÀ¤¤¡×¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£