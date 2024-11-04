¡ÖÃãÏÒ¤â¤Þ¤È¤â¤Ë»ý¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡×ÀÐÇË¼óÁê¤Î¿©»ö¥Þ¥Ê¡¼¤ËÊªµÄ¡¢¡ÈÆÈÆÃ¤¹¤®¤ë¿©»öÉ÷·Ê¡É¤Ë¼ºË¾
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¿©»ö¥Þ¥Ê¡¼¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸«¤Æ·ù°´¶¤òÊú¤¤¤¿¿Í¤¬Â¿¿ô¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î¿©»ö¥·¡¼¥ó
¿©»öÃæ¤Î¹Ôµ·¤¬°¤¤ÀÐÇËÌÐ¼óÁê
¡¡11·î2Æü¤Ë¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬¿Íº¹¤·»Ø¤ò¤ªÃãÏÒ¤Î¤Õ¤Á¤Ë°ú¤Ã³Ý¤±¤Æ»ý¤Á¾å¤²¡¢È¤¤ò¥¯¥í¥¹¤µ¤»¤Æ¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ëÆ°²è¤¬X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢Éª¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µÆ°²è¤Ï¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¿¤«¤Þ¤Ä¤Ê¤Ê¤ÎYouTubeÆ°²è¤ËÀÐÇË¼óÁê¤¬½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤Î¤â¤Î¡£3Ç¯Á°¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤À¤¬¡¢2Æü¤ËX¤ËÅ¾ºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»¦Åþ¡£
¡ÔÉª¤ò¤Ä¤¤¤Æ¿©¤Ù¤¿¤³¤È¡¢²¶¤Ç¤µ¤¨¤Ê¤¤¤ï¡£¤³¤ì¤Ï»ÄÇ°¡Õ
¡Ô¤¨?¡¡ÃãÏÒ¤Î»ý¤ÁÊý¤è¡¡ÍÄÃÕ±à¤Î»þ¤Ë¤³¤Î»ý¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¿Æ¤«¤é¼ê¤òÃ¡¤«¤ì¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Õ
¡Ô¤³¤ÎÃãÏÒ¤Î»ý¤ÁÊý¡¢È¤¤Î°®¤êÊý¡¢¤³¤ó¤ÊÄ¶´ðËÜÅª¤Êí¿¤Î¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÛ¤¬ÆüËÜ¤ÎÁíÍý¡£ÃÑ¤º¤«¤·²á¤®¤ë¡¢¾ð¤±¤Ê¤µ²á¤®¤ë¡£²æ¤¬¹ñ¤ÎÂåÉ½¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¤Ê¤ó¤À¥³¥¤¥Ä¤Ï¡ÄÃãÏÒ¤â¤Þ¤È¤â¤Ë»ý¤Æ¤Ê¤¤¤·¸ý¤ÎÃæ¤ËÒòÓðÊª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ËÁê¼ê¤ò¸«¤Æ¸ý¤ò³«¤±¤ë¤È¤«ÍÄÃÕ±à»ù¤«¤è¡Õ
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Î¿©»ö»Ñ¤Ë¼ºË¾¤·¤¿À¼¤Ð¤«¤ê¡£
¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢ÁÈ³Õ¤Î¤È¤¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤¬¤À¤é¤·¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤â¡¢¿©»ö¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ê¤Ö¤êÈ¤¤ä¤¯¤ï¤¨È¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Û¤ÉÈãÈ½¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤¬¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Áªµó¤ËÉé¤±¤Æ¤âÁíÍý¤Î°Ø»Ò¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï»Ù»ýÎ¨¥¢¥Ã¥×¤âË¾¤á¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡¼óÈÉ»ØÌ¾¤ò¹Ô¤¦ÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Ï11·î11Æü¤Ë¾·½¸¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐÇË¼óÁê¤¬¼óÈÉ»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢¿©»öÃæ¤Î¹Ôµ·¤µ¤¨¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼óÁê¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ëÌîÅÞ¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£