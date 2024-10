ウェブブラウザ「Firefox 132」の正式版が公開されました。Firefox 126で導入された「 サイト追跡を除いたリンクをコピー 」の改善や、macOS版Firefoxの挙動変更などが実施されています。Firefox 132.0, See All New Features, Updates and Fixeshttps://www.mozilla.org/en-US/firefox/132.0/releasenotes/

◆「サイト追跡を除いたリンクをコピー」の改善「サイト追跡を除いたリンクをコピー」はFirefox 126で追加された機能で、リンクを追跡パラメータを除いた状態でコピーできます。新たに、リンク内に既知のパラメータが含まれていない場合、「サイト追跡を除いたリンクをコピー」がグレーアウトするようになりました。◆Microsoft PlayReadyを用いた暗号化メディアの再生Windows版Firefoxで、MicrosoftのDRM技術である「Microsoft PlayReady」を用いて暗号化メディアを再生できるようになりました。この機能はW3C標準の「Encrypted Media Extensions(EME)」に準拠しており、1080pや4K 4K Ultra HDのコンテンツを再生する際のバッテリー消費量を削減できるとのこと。なお、本機能は一部のユーザーから段階的に展開されます。◆Wide Color Gamut WebGLのサポートWindows版FirefoxとmacOS版Firefoxで広域色の表現が可能な「Wide Color Gamut WebGL」がサポートされました。記事作成時点では8bitのP3プロファイルがサポートされており、動画・画像・ゲームを鮮やかに表現可能となります。◆ほとんどのSVGのフィルター効果でハードウェアアクセラレーションが有効化ほとんどのSVGフィルタープリミティブでWebRenderのハードウェアアクセラレーションが利用可能になりました。対応するフィルターは「feBlend」「feColorMatrix」「feComponentTransfer」「feComposite」「feDropShadow」「feFlood」「feGaussianBlur」「feMerge」「feOffset」です。◆macOSのウィンドウ共有機能のサポートmacOS 15(macOS Sequoia)以降のOSで新しいウィンドウおよび画面共有機能が利用可能になりました。macOS 14(macOS Sonoma)も今度サポートされる予定です。◆macOSのセッション復元機能の改善macOSの再起動時にFirefoxを起動していた場合、再起動後にFirefoxが自動的に起動するようになりました。◆トラッキング防止機能の強化強化型トラッキング防止機能のモードを「厳格」に設定した際にサードパーティーCookieへのアクセスがブロックされるようになりました。なお、強化型トラッキング防止機能のモードは設定画面の「プライバシーとセキュリティ」から切り替えられます。◆開発者向けの変更点・HTTP/2 Pushのサポートを終了しました。・サービスワーカーのコンソールログインをふたたび有効化しました。・USB経由のリモートデバイスデバッグ機能をふたたび有効化しました。◆その他の変更点・HTTPファビコンをHTTP経由で受信できない場合はブロックします。・TLS 1.3のポスト量子鍵交換メカニズムをサポートします。・新たな証明書圧縮技術をサポートし、TLSハンドシェイクを高速化します。・「requestVideoFrameCallback()」が「HTMLVideoElement」インターフェイスで利用可能になります。・「MediaStreamTrack」に「getCapabilities」メソッドを追加します。・ブラウザが取得するリソースの優先度を指定できる「fetchpriority」を追加します。・一部のウィンドウに対してストレージアクセスを許可するヒューリスティックが無効になりました。また、Firefox 132には複数のセキュリティバグフィックスが含まれています。なお、次期メジャー版となる「Firefox 133」は現地時間の2024年11月26日にリリース予定です。