「SIUNAUS SWEETS」と「NPO法人 猫の森」のコラボ企画、生地はバター不使用・保存料無添加の身体に優しいドーナツを2024年9月22日(日)に販売中です。

『NPO法人 猫の森』×『SIUNAUS SWEETS』 猫の森ドーナツBOX

発売日 : 2024年9月22日(日)

種類 : 猫の森ドーナツBOX(9個入り)

価格 : 3,500円(税込)

内容 : かわいい猫型ドーナツ9個入り

素材 : 生地はバター不使用・保存料無添加・合成着色料不使用

販売場所: ※予約販売のみ

『SIUNAUS SWEETS』店舗来店予約、店舗電話予約、

Instagram DM予約、公式LINE予約

受け取り: 『SIUNAUS SWEETS』店舗での受け取り・郵送

URL : https://siunaussweets.stores.jp/

「SIUNAUS SWEETS」と「NPO法人 猫の森」のコラボ企画、生地はバター不使用・保存料無添加の身体に優しいドーナツを2024年9月22日(日)に販売中。

■商品の特徴

*売上の20%を猫の森へ寄付

売上の20%は猫の森へ寄付され、保護猫達の幸せな未来を支援する活動に使用されます。

*TBS「ラヴィット!」で紹介

TBS「ラヴィット!」で『ドーナツマニアが選ぶお取り寄せドーナツ』で第2位に選ばれた美味しいドーナツです!

*身体に優しい

生地はバター不使用・保存料無添加。

砂糖もほとんど使用していないので油で揚げていないかのような軽い食感のふわもちなドーナツです。

*合成着色料不使用

カラフルなチョコレートには合成着色料を使用せず、全て天然の色素で着色しています。

・紫→紫芋(味はホワイトチョコ)

・黄色→かぼちゃ(ホワイトチョコ)

・青→クチナシ(ホワイトチョコ)

・濃いピンク→赤ダイコン(ストロベリー)

※カラースプレーにも合成着色料は使用していません。

*可愛い猫をモチーフ

SIUNAUS SWEETS 北習志野店の店長とNPO法人 猫の森 代表が話し合いを重ね、猫をモチーフとした可愛いドーナツを企画しました。

生地のふわふわ感から猫のふわふわ感を連想させる特別な想いがこもった猫型ドーナツです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 軽い食感でふわもち!『NPO法人 猫の森』×『SIUNAUS SWEETS』 猫の森ドーナツBOX appeared first on Dtimes.