TVシリーズ第2期『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』第2弾PV公開＆エンディング主題歌が、Snow Man「One」に決定！

全世界累計発行部数4000万部を突破(2024年8月時点)、第45回講談社漫画賞少年部門受賞、講談社「週刊少年マガジン」連載中の大人気コミックスが原作のTVアニメ『ブルーロック』。2022年10月〜2023年3月にかけてテレビ朝日系列にてTVシリーズ第1期が放送され、2024年4月より初の劇場版作品となる『劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-』が公開。さらに、2024年10月5日(土)より毎週土曜よる11時30分〜テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation”枠にて、TVアニメ『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』全14話が放送開始となる。

このたび、地上波の追加放送情報が公開された。10月5日(土)の初回放送は“超エゴい2本立て!【ブルーロック】スペシャルナイト!”と称して、よる10時〜『劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-』を地上波初放送。さらに深夜0時〜TVアニメシリーズ第2期『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』第1話が放送される。10月12日(土)以降は毎週土曜よる11時30分〜テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation”枠にてTVシリーズ第2期が放送される。あわせてBS・CSの放送情報ならびに配信情報も公開された。

あわせて、U-20日本代表戦のレギュラー争い・適性試験(トライアウト)に挑む潔たちの姿を描いたTVシリーズ第2期第2弾PVも公開された。

そしてTVアニメ『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』のエンディング主題歌情報も公開され、本作品のエンディング主題歌は、Snow Manが歌う「One」に決定した。「One」はSnow Manの10月30日発売の4th Album『RAYS』に収録される。また本発表にあたり、Snow Manを代表して、佐久間大介から「ブルーロックはアニメを見て好きになった作品ですので、そのアニメに華を添えることができる事とても嬉しく思っています。今回のエンディング主題歌「One」は、Snow Manのメンバー1人1人が歌い繋いでいくミディアムバラードです。静かな楽曲の中に込められた、赤よりも蒼く、より熱く燃える様な闘争心、夢、 “エゴ”を歌った曲なので、ブルーロックの世界観にピッタリな曲になっていると思います。」とコメントが寄せられた。

●楽曲情報TVシリーズ第2期エンディング 主題歌 「One」(MENT RECORDING)

Lyrics by JUN (Blue Vintage)

Composed & Arranged by Sunny, D&H (PURPLE NIGHT)

Mixed by Carlton Lynn (LOTUS LLC)

<佐久間大介コメント>

この度、ブルーロックのエンディング主題歌を担当させていただきます。

ブルーロックはアニメを見て好きになった作品ですので、そのアニメに華を添えることができる事とても嬉しく思っています。

今回のエンディング主題歌「One」は、Snow Manのメンバー1人1人が歌い繋いでいくミディアムバラードです。

静かな楽曲の中に込められた、赤よりも蒼く、より熱く燃える様な闘争心、夢、 “エゴ”を歌った曲なので、ブルーロックの世界観にピッタリな曲になっていると思います。

どんなエンディングアニメーションがつくのか今から楽しみです。

Snow Man 佐久間大介

●作品情報

TVアニメ『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』

10月5日(土)より全14話放送スタート

初回は“超エゴい2本立て!【ブルーロック】スペシャルナイト!”

よる10時〜『劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-』地上波初放送

深夜0時〜TVシリーズ第2期『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』放送開始

10月12日(土)以降、毎週土曜よる11時30分〜テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation”枠にて

BS朝日

10月6日(日)より毎週日曜深夜1時00分〜放送

AT-X

10月6日(日)より毎週日曜よる9時00分〜放送

(リピート放送:毎週木曜早朝4時30分〜&毎週日曜あさ6時00分〜放送)

アニマックス

11月9日(土)より毎週土曜よる8時00分〜放送(リピート放送:毎週日曜あさ8時30分〜放送)

配信情報

10月5日(土)深夜0時30分より各配信サービスにて順次配信開始!

※第26話(第2期第2話)以降は毎週土曜深夜0時より順次配信開始予定となります※

<イントロダクション>

──全てを賭けて挑め。

いくぞ、才能の原石共よ

時代を変えるのは俺たち“ブルーロック(青い監獄)”だ──

日本をW杯優勝に導く世界一のストライカーを育てるため、

日本フットボール連合は“ブルーロック(青い監獄)”プロジェクトを立ち上げる。

プロジェクトに招待されたのは300人の高校生。

しかも全員FW(フォワード)。

脱落すれば将来、サッカー日本代表へ入る資格を失うという極限状態の中、

選ばれし才能の原石たちは、ストライカーとしてのエゴを次々と覚醒させていく。

時に他人を蹴落とし、時に自らの進化を以て、過酷なセレクションを生き残ったのは35人。

エゴが渦巻く熱狂のサバイバルを乗り越えた彼らは、“ブルーロック(青い監獄)”プロジェクトの存続を賭けて、U-20日本代表との史上最もイカれた大一番(ビッグマッチ)へと挑む!

今、己のエゴを世界に刻むため、自らの手で運命を変えるため、史上最もアツい戦い(試合)が始まる。

【スタッフ】

原作:金城宗幸 漫画:ノ村優介(講談社「週刊少年マガジン」連載)

総監督:生原 雄次

監督:井之川 慎太郎

シリーズ構成・脚本:岸本 卓

ストーリー監修:金城 宗幸

キャラクターデザイン・総作画監督:田辺 謙司

総作画監督:もり ともこ、清水 空翔

アクションディレクター:興村 忠美

チーフ3Dレイアウター:佐久間 澪

プロップ・衣装デザイン:もり ともこ、飯田 香帆

作画特殊効果:あかね

色彩設計:小松 さくら

美術設定:佐久間 澪

美術監督:三宅 昌和

背景:Creative Freaks

撮影監督:浅黄 康裕

撮影:チップチューン

3DCGディレクター:山下 智基・生原 雄次

3DCGチーフアニメーター:広沢 範光

3DCG:オーラスタジオ

スペシャルコンポジター・グラフィックワーク:生原 雄次

特殊効果処理:山田 可奈子

編集:長谷川 舞(エディッツ)

音響監督:郷 文裕貴

音響制作:ビットグルーヴプロモーション

音楽:村山☆潤

プロデューサー:有澤 亮哉、佐藤 尚哉、川勝 宥典、岩田皐希

アニメーションプロデューサー:小菅 秀徳

アニメーション制作:エイトビット

製作:「ブルーロック」製作委員会

【キャスト】

潔 世一:浦 和希

糸師 凛:内山昂輝

蜂楽 廻:海渡 翼

凪 誠士郎:島粼信長

士道龍聖:中村悠一

烏 旅人:古川 慎

乙夜影汰:河西健吾

雪宮剣優:江口拓也

氷織 羊:三上瑛士

七星虹郎:波多野翔

千切豹馬:斉藤壮馬

御影玲王:内田雄馬

馬狼照英:諏訪部順一

二子一揮:花江夏樹

鰐間淳壱:鈴木崚汰

蟻生十兵衛:小西克幸

我牙丸 吟:仲村宗悟

雷市陣吾:松岡禎丞

五十嵐栗夢:市川 蒼

剣城斬鉄:興津和幸

時光青志:立花慎之介

帝襟アンリ:幸村恵理

絵心甚八:神谷浩史

糸師 冴:櫻井孝宏

オリヴァ・愛空:日野 聡

閃堂秋人:若山晃久

主題歌情報

オープニング主題歌

UNISON SQUARE GARDEN「傍若のカリスマ」

エンディング主題歌

Snow Man「One」

<Snow Manプロフィール>



2020年1月22日Snow Man vs SixTONES「D.D. / Imitation Rain」でデビュー。2021年9月発売 1st Album「Snow Mania S1」、2022年9月発売 2nd Album「Snow Labo. S2」、2023年5月発売 3rd Album「i DO ME」がミリオンセールスを記録。 1st アルバムからの3作連続累積ミリオンセールスは、男性アーティスト初。24年7月発売 11th Single「BREAKOUT / 君は僕もの」初週106.7万枚を売り上げ、「オリコン週間シングルランキング」(8月12日付)で1位を獲得。

©︎金城宗幸・ノ村優介・講談社/「ブルーロック」製作委員会

