¡Ö¸¤¤ÁªÂò¤Ç¤¹¤Í¡×¥Þ¥Ã¥³¥¤ºØÆ£¡¢500Ëü±ßÄ¶¤Î¡È¹âµé¿·¼Ö¹ØÆþ¡ÉÈäÏª¤ò¡ÖÊõ¤¯¤¸¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡×¤ÈÃæ¸Å¼ÖÈÎÇä¶È¼Ô¤¬Ó¹¤ë¥ï¥±
¥Þ¥Ã¥³¥¤ºØÆ£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öµ®¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤Î±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥Ã¥³¥¤ºØÆ£¤Î¡È¿·¼Ö¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î14Æü¹¹¿·¤Î¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖBAKA TV¡×¤Ç¡¢Ç¼¼Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥³¥¤¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼250¡£
¡¡Ç¼¼Ö¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥É¥°¥ì¡¼¿§¤Î¿·¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¥Þ¥Ã¥³¥¤¤Ï¡Ö²¶¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀµµ¬¤ËÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÔË¾¤Î¿·¼Ö¤ÈÂÐÌÌ¤·¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¾ì¤Ø¸½¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î»³ËÜ·½°í¤À¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÍðÆþ¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢ºÊ¤Ç¤¢¤ëÀ¾ÌîÌ¤É±¤È¡¢À¾Ìî¤Î¼ÂÊì¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥³¥¤¤è¤êÀè¤Ë¿·¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤¹¤Ê¤É¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤ò¸«¤»¡¢Æ°²è¼«ÂÎ¤Ï¤ª¤Õ¤¶¤±´¶¤¬ËþºÜ¤À¤¬¡¢¿·¼Ö¤ÎÌÜÍø¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡È¥¬¥Á¡É¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼250¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ï¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤¬520Ëü±ß¤«¤é735Ëü±ß¡£¿Íµ¤±é½Ð²È¤Î¥Þ¥Ã¥³¥¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¤ª¹â¤¤Çã¤¤Êª¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡Ö¸¤¤ÁªÂò¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃæ¸Å¼ÖÈÎÇä¶È¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼250¤Ï¿Íµ¤¼Ö¼ï¤Î¤¿¤á¡¢¥Þ¥Ã¥³¥¤¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÈÎÇä¤ÏÃêÁªÀ©¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÀµ¼°¤ÊÇÜÎ¨¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇÄã¤Ç¤â¿ô½½ÇÜ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¸Å¼Ö¤Ç¤â»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢3¡Á5Ç¯¾è¤Ã¤Æ¾õÂÖ¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¤Û¤È¤ó¤É¿·¼Ö¤ÈÆ±³Û¤ÇÇä¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÈÊõ¤¯¤¸¡É¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥Þ¥Ã¥³¥¤¤Ï¸½ºß¡¢¡Öµ®¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦À¶¸¶ÏÂÇî¤Î¡ÖÀ¶¤Á¤ã¤ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢10·î¤Ë¤Ï½Ð¿ÈÃÏ¤Î»³·Á¤Ç¡¢J¥ê¡¼¥°¥Á¡¼¥à¤Î¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡ÖYAMAGATA ROCK FES¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½çÄ´¤Ê»Å»ö¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¼ÖÅöÁª¤Î¡È±¿¡É¤Þ¤ÇÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Þ¥Ã¥³¥¤¤Î²÷¿Ê·â¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤À¡£