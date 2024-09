英ロンドンで飼われている2歳の黒猫“クレメンタイン(Clementine)”が、TikTokで話題沸騰中だ。人々が注目しているのは、燃えるように濃いオレンジ色の瞳で、ここ1週間で投稿された2本の動画は合わせると再生回数が3千万回を超えた。米ニュースメディア『Newsweek』などが報じた。穏やかな性格で知られ、丸みを帯びた体型と短毛で美しい被毛が特徴のブリティッシュショートヘアのメス“クレメンタイン(Clementine)”がTikTokで人気だ。

クレメンタインとは、濃いオレンジ色で光沢のある皮を持つ甘味の強いみかんのことで、人気のメス猫はその名にふさわしい強烈なオレンジ色の瞳を持つ。飼い主のレイチェルさん(Rachel)は、「クレメンタインを見つけたのはInstagramで、ブルーグレーのブリティッシュショートヘアの姉妹“セシリア(Cecilia)”と一緒に引き取ったのよ」と明かす。レイチェルさんがTikTokに姉妹の動画を投稿するようになったのは今年4月末のことで、フォロワー数は15万8千人を超えている。クレメンタインの燃えるような濃いオレンジ色の瞳を見た視聴者からは、「クレメンタインの瞳の色はフィルターでしょう?」「瞳は本物ではないわよね?」「健康状態に問題があるのでは?」といった質問が次々と舞い込んでくるようになったそうで、レイチェルさんは次のように説明した。「クレメンタインのオレンジ色の瞳は自然なものよ。コメント欄にたくさんの憶測が飛び交っているけど、あの子の瞳はとても健康なの。」「セシリアとクレメンタインは瞳の色が濃い遺伝子を持っていて、黒い被毛のクレメンタインはオレンジ色の瞳が際立って見えるのよ。」なお、クレメンタインのように瞳がオレンジ色なのは虹彩のメラニン色素が多いためだが、レイチェルさんは「クレメンタインを選んだのは、瞳の色が理由ではない」と明かし、このように述べた。「実は一緒に生まれたきょうだいの中で、黒い被毛のクレメンタインは最後に残った1匹だったの。ブルーの毛色のブリティッシュショートヘアを好む人が多いことがその一因でしょうけど、私たちはセシリアとクレメンタインの2匹がとても気に入って、2匹一緒に引き取りたかったの。それでもクレメンタインの瞳はやはり、非常に印象的だったわ。」そして、TikTokで人気急上昇中のクレメンタインには、次のようなコメントが寄せられている。「なんて魅力的な瞳だろう!」「最も秋らしい猫だね。」「小さなかぼちゃのような目だ。」「ハロウィンキャットだね。」「映画『ロード・オブ・ザ・リング』のサウロンの目のようだ。」「ゴージャス!」「猫に嫉妬したことはないけど、この猫には嫉妬してしまうよ。」「なんて美しいの!」「こんなに深いオレンジ色は初めて!」レイチェルさんはクレメンタインの動画がこれほど多くの人に視聴されるとは全く予想していなかったそうで、こんな感想を明かした。「実は世界中から様々な反応があって驚いているわ。特にアメリカのファンの反応にね。猫のコミュニティは信じられないくらい協力的だし、コメントを読むのは本当に楽しいの。多くの人にクレメンタインの美しさに気づいてもらえて、とても嬉しく思っているのよ!」ちなみに美しい瞳といえば過去に、遺伝子疾患により鮮やかな青い瞳を持つインドネシアの部族が話題となった。東南スラウェシ州ブトン島先住民であるこの部族は、鮮やかな青い瞳を持つ者が多いという。また2020年には、左右の瞳の色がブルーとブラウンで、白く透き通るような美しさを持つ11歳の少女が注目された。画像は『clementinemeows TikTok「Black cat energy over golden retriever energy always」「Not sure why I got the name」「Replying to @Aghe #behemoth」』『Newsweek 「Cat With Very Rare Eye Color Stuns the Internet: ‘Autumnal’」(@clementinemeows/TikTok)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)