小阪由佳さんの動画で紹介！いよいよラスト1日、サンリオピューロランド「シナモロールの小さな大冒険」「ピューロランドネオナツマツリ」
「サンリオエンターテイメント企画担当者に聞く！サンリオピューロランド「シナモロールの小さな大冒険」「ピューロランドネオナツマツリ」の見どころ」で紹介したように、株式会社サンリオエンターテイメントが運営するサンリオピューロランド（以下、ピューロランド）では、2024年7月12日(金)より、カラフルなネオンが輝く夏祭りをテーマとした「ピューロランドネオナツマツリ」を開催中だ。期間は、9月3日(火)まで。
■いよいよラスト1日！
いよいよラスト1日となったサンリオピューロランド「シナモロールの小さな大冒険」「ピューロランドネオナツマツリ」を、小阪由佳さんの動画で紹介しよう。
新アトラクション「シナモロールの小さな大冒険」＆夏イベント「ピューロランドネオナツマツリ」先行お披露目会
YouTube：https://youtu.be/vJwdVbsnoUc
© 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ
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