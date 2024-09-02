¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤¬Æ£»Þ¤Ë ¡È16ËÜ¤Î¥·¥åー¥È¡É ¤â¥´ー¥ë¤Ï±ó¤¯¡¡Éû¾¡Ö¡Ø¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¡Ù¤¬¶¯¤¯¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ú»î¹ç¤ò¤¯¤ï¤·¤¯¥¤¥Ã¥ÆÉ¤ß¡Û
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥êー¥°¤Î¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ï¡¢¥Ûー¥à¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤È1ÅÀ¤¬±ó¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¡Ê17°Ì¡ËVS Æ£»ÞMYFC¡Ê13°Ì¡Ë
Á°Àá4ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¥í¥¢¥Ã¥½¤Ï9·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¥Ûー¥à¤ËÆ£»Þ¤ò·Þ¤¨¤ÆÏ¢¾¡¤òÁÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³«»Ï2Ê¬¡£±¦¥¦¥¤¥ó¥°9ÈÖ¡¦ÂçËÜÍ´ÄÐ¡Ê¤ª¤ª¤â¤È ¤æ¤¦¤¡Ë¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¡¦±¦¤Ø¥¹¥ëー¥Ñ¥¹¡£Î®¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿º¸¥¦¥¤¥ó¥°19ÈÖ¡¦¸ÅÄ¹Ã«ÀéÇî¡Ê¤³¤Ê¤¬¤ä ¤Á¤Ò¤í¡Ë¤¬¥Üー¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢È¿Å¾¤·¤Æ¥·¥åー¥È¡ª
¤³¤ì¤Ï±¦¤Î¥´ー¥ë¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤ê³°¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ÅÄ¹Ã«¤Ï¡¢¤½¤Î1Ê¬¸å¤Ë¤âº£ÅÙ¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤«¤é¥·¥åー¥È¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¥Ý¥¹¥È¤ËÃÆ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
½øÈ×¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¥í¥¢¥Ã¥½¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á°È¾38Ê¬¡¢¼«¿Ø¥´ー¥ëÁ°¤ò²£ÀÚ¤ë¥Ñ¥¹¸ò´¹¤òÁê¼ê¤ËÁÀ¤ï¤ì¥Üー¥ë¤ò¼º¤¦¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ø¿ÊÆþ¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤òÅÝ¤·¡¢PK¤ò¸¥¾å¡£¤³¤ì¤òÁê¼ê¤Î¥¨ー¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¤Ë·è¤á¤é¤ì¡¢ÀèÀ©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ÊÁ°È¾40Ê¬¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸åÈ¾15Ê¬¤Ë¤Ï¥ª¥¦¥ó¥´ー¥ë¤Ç2ÅÀÌÜ¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸åÈ¾15Ê¬¡Û¥í¥¢¥Ã¥½ 0-2 Æ£»Þ
È¿·â¤·¤¿¤¤¥í¥¢¥Ã¥½¤Ï¡¢¸åÈ¾29Ê¬¡¢48ÈÖMFÅâ»³æÆ¼«¡Ê¤È¤ª¤ä¤Þ ¤·¤ç¤¦¤¸¡Ë¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¡¢±¦45ÅÙ¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÃæ±û¤Ø±¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥åー¥È¡ª
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤â¥´ー¥ë¤ÎÏÈ¤ËÃÆ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸åÈ¾35Ê¬¡£Åâ»³¤Î¥Õ¥£ー¥É¤Ë¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î20ÈÖFWÂç粼½Ø¡Ê¤ª¤ª¤µ¤ ¤·¤å¤ó¡Ë¤¬50m5ÉÃÂæ¤Î¥¹¥Ôー¥É¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÇØ¸å¤ØÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢Âç粼¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ë¤·¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤ÎÆ°¤¤ò¸«¶Ë¤á¥ëー¥×µ¤Ì£¤Ë¥·¥åー¥È¡ª
¤Ä¤¤¤Ë¥´ー¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸åÈ¾35Ê¬¡Û¥í¥¢¥Ã¥½ 1-2 Æ£»Þ
È¿·â¥àー¥É¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡£
¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ° ±¦45ÅÙ¤Î¥Õ¥êー¥¥Ã¥¯¤Ç¡¢21ÈÖMFËÅÄÊâ¡Ê¤È¤è¤À ¤¢¤æ¤à¡Ë¤¬½À¤é¤«¤¤¥¯¥í¥¹¥Üー¥ë¤ò¾å¤²¡¢13ÈÖDF´ä²¼¹Ò¡Ê¤¤¤ï¤·¤¿ ¤ï¤¿¤ë¡Ë¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡ª
¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥Ý¥¹¥È¤Ë·ù¤ï¤ìÆÀÅÀ¤Ê¤é¤º¡£
¥í¥¢¥Ã¥½¤Ï¡¢Áê¼ê¤ò6ËÜ¾å²ó¤ë16ËÜ¤Î¥·¥åー¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¤¦¤Á4ËÜ¤¬¥´ー¥ë¤ÎÏÈ¤ËÅö¤¿¤ê1ÆÀÅÀ¤À¤±¡£
¤¢¤È1ÅÀ¤¬±ó¤¯¡¢2ÂÐ1¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú·ë²Ì¡Û¥í¥¢¥Ã¥½ 1-2 Æ£»Þ
½ç°Ì¤Ï17°Ì¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢J3¹ß³Ê·÷¤È¤Î¾¡ÅÀ¤Îº¹¤¬¡Ö4¡×¤ËµÍ¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¶¤á¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¥·¥åー¥È¤âÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀÅÀ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î°ì¿Í¡¡ÂçËÜÍ´ÄÐ¡Ê¤ª¤ª¤â¤È ¤æ¤¦¤¡Ë¤Ï¡¢»î¹ç¸å¡¢¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¤Ãæ¤Ç¡¢¡É¼«Ê¬¤¬¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¡£¡Ê¥´ー¥ëÁ°¤Ç¤Î¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»õ¼Ö¤¬³ú¤ß¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÎý½¬¤«¤é¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯°Ê³°¤ËÆ»¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£