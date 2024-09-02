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[Galaxy Z Fold6 SM-F926Q]
5G NR: n1, n3, n5, n28, n41, n66, n77, n77, n79, n257
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4(AWS), 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66
3G W-CDMA: Band I, V
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
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2024-08-30
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Galaxy Z Fold6 ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
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¡¦Galaxy Z Fold6 256GB SC-55E | ¥É¥³¥â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× | NTT¥É¥³¥â
¡¦Galaxy Z Fold6 512GB SC-55E | ¥É¥³¥â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× | NTT¥É¥³¥â
¡¦Galaxy Z Fold6 | ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÊAndroid ¥¹¥Þ¥Û¡Ë| au
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