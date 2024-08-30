ÂçÃ«¿Í·ÁÍß¤·¤¯¤Æ¡ÄÂ©»Ò¤¬Éã¤Î¥°¥é¥Ö¡È¶¯Ã¥¡É¡¡¥Õ¥¡¥ó¤È¸ò´¹¤µ¤ì¤¿¥É·³±¦ÏÓ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¤Ê¤·¡ª¡×
¥±¥ê¡¼¤ÎÂ©»Ò¤¬Éã¤Î¥°¥é¥Ö¤È¸ò´¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶â¿§¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤ò³ÍÆÀ
¡¡»Å»öÆ»¶ñ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢°¦¤¹¤ëÂ©»Ò¤ÎÍê¤ß¤Ê¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤ò4Ëü¿Í¤ËÇÛÉÛ¤·¤¿¡£Æ±Î½¥¸¥ç¡¼¡¦¥±¥ê¡¼Åê¼ê¤ÎÂ©»Ò¥Î¥Ã¥¯¥¹¤¯¤ó¤Ï¾¯¿ô¸ÂÄê¤Î¶â¿§¤Î¿Í·Á¤òµá¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¸ò¾Ä¡£¤½¤Î¸å¡¢Éã¥±¥ê¡¼¤Î¥°¥é¥Ö¤È¸ò´¹¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¿Í·Á¤òµá¤á¡¢µå¾ì¤Ë¤ÏÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤¿¡£»î¹çÁ°¡¢Éã¤È¤È¤â¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸½¤ì¤¿¥Î¥Ã¥¯¥¹¤¯¤ó¤Ï´ÑµÒÀÊ¤Ë¶â¤Î¿Í·Á¤ò»ý¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£Éã¤Î¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤È¥¥ã¥Ã¥×¤òÄó°Æ¤·¸ò¾Ä¤·¤¿¤¬ÉÔÀ®Î©¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¥°¥é¥Ö¤òÍß¤·¤¤¡×¤ÈÍ×µá¤¹¤ë¤È¡¢¥Î¥Ã¥¯¥¹¤¯¤ó¤Ï¥±¥ê¡¼¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¶¯Ã¥¡£´ÑµÒÀÊ¤ËÅê¤²Æþ¤ì¡¢¸ò¾Ä¤¬À®Î©¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î¸µ¤ØÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î¹ç¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥Ö¤òÃ¥¤ï¤ì¥±¥ê¡¼¤ÏÎý½¬¤¬¤Ç¤¤º¡¢Î¾¼ê¤ò¾å¤²¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¥°¥é¥Ö¤Ï¡Ë2¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢º£¤Ï¤â¤¦1¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤è¡×¡£29Æü¡ÊÆ±30Æü¡Ë¡¢»Ä¤ê1¤Ä¤ÎÀÖ¤¤¥°¥é¥Ö¤òÂç»ö¤½¤¦¤Ë¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥Ö¤Ç¶â¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡£¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¹¤Î»ý¤ÁÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»ä¤Ï²¿¤âÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£»ä¤Î»ý¤ÁÊª¤ò»È¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ©»Ò¤Î¾Ð´é¤Ï¡¢Éã¤Ë¤È¤Ã¤Æ1ÈÖ¤ÎÊõÊª¡£¡ÖÈà¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤È´ò¤·¤¤¤è¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¶â¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ËÌá¤ë¤ÈÂçÃ«¤¬¿Í·Á¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤Ë¤â±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¿§¡¹¤Ê¿Í¤Ë¸À¤¤¤Õ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢³Ø¹»¤Î¿Í¡¢¶²¤é¤¯¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤â¤Í¡×¤ÈÉã¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»ä¤Ï¡Øº£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤Ê¤·¤À¡ª¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤è¡×¡£4¤«·îÁá¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤¬¡¢¥Î¥Ã¥¯¥¹¤¯¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ÊõÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡ÊÀîÂ¼¸×Âç / Kodai Kawamura¡Ë