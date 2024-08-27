UEFAチャンピオンズリーグ 2024-25リーグフェーズ組合せ抽選会をWOWOWサッカー official YouTube がライブ配信！
欧州を代表する強豪クラブ同士によって争われる世界最高峰のサッカーの大会「UEFA チャンピオンズリーグ」。今シーズンから大会フォーマットを大きく変更し、出場クラブ数が32 から『36 』に、試合数も125試合から『189 試合』と大幅に増加。さらに、これまでのグループステージ制が廃止され、出場全36 クラブが１つの大きなリーグの中で8 試合を戦うリーグフェーズへと移行するなど新たなチャンピオンズリーグとして注目が集まっている。
大会は現在、最後の出場７枠をかけたプレーオフが行なわれており、８月28日（水）と29 日（木）の２nd leg が終了すると、本選となるリーグフェーズに出場する全36 クラブが出揃う。
2024‐25 シーズンもリーグフェーズ〜決勝までチャンピオンズリーグを独占生中継（放送・配信）するWOWOWでは、モナコのグリマルディ・フォーラムで行なわれるリーグフェーズの組合せ抽選会を、WOWOW サッカーofficial YouTube とWOWOW オンデマンドで、8 月30 日（金）午前0 時30 分〜ライブ配信する。
出演者には、「チャンピオンズリーグダイジェスト！」でもMC を務める薮宏太（Hey! S a y ! JUMP JUMP）、ゲストに戸田和幸、林陵平、ベン・メイブリーを迎え、進行の横内洋樹らと組合せ抽選会を実況しつつ、決定した注目の対戦カードなどについて展望する。
【番組情報】
「 UEFA チャンピオンズリーグ 2024 25 リーグフェーズ組合せ抽選会 」
【配信日時】 8 月30 日（金）午前0 時30 分〜（8 月29 日（木）24 時30 分）
【配信先】 WOWOW サッカー official YouTube 、WOWOW オンデマンド
【出演】
MC：薮宏太（Hey! S a y ! JUMP JUMP）、ゲスト：戸田和幸／林陵平／ベン・メイブリー、進行：横内洋樹
配信番組の詳細ページはこちら：https://youtube.com/live/ZOKXyM0huYo
■詳しい放送情報はWOWOW 「チャンピオンズリーグ」番組オフィシャルサイトへ！
2024‐25 シーズンもリーグフェーズ〜決勝までチャンピオンズリーグを独占生中継（放送・配信）するWOWOWでは、モナコのグリマルディ・フォーラムで行なわれるリーグフェーズの組合せ抽選会を、WOWOW サッカーofficial YouTube とWOWOW オンデマンドで、8 月30 日（金）午前0 時30 分〜ライブ配信する。
出演者には、「チャンピオンズリーグダイジェスト！」でもMC を務める薮宏太（Hey! S a y ! JUMP JUMP）、ゲストに戸田和幸、林陵平、ベン・メイブリーを迎え、進行の横内洋樹らと組合せ抽選会を実況しつつ、決定した注目の対戦カードなどについて展望する。
【番組情報】
「 UEFA チャンピオンズリーグ 2024 25 リーグフェーズ組合せ抽選会 」
【配信日時】 8 月30 日（金）午前0 時30 分〜（8 月29 日（木）24 時30 分）
【配信先】 WOWOW サッカー official YouTube 、WOWOW オンデマンド
【出演】
MC：薮宏太（Hey! S a y ! JUMP JUMP）、ゲスト：戸田和幸／林陵平／ベン・メイブリー、進行：横内洋樹
配信番組の詳細ページはこちら：https://youtube.com/live/ZOKXyM0huYo
■詳しい放送情報はWOWOW 「チャンピオンズリーグ」番組オフィシャルサイトへ！