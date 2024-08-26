ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë»àµåÍ¿¤¨¤¿º¸ÏÓ¡¢X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¡¡¥É·³ÆâÌî¼ê¤ÏÅÜ¤ê¡Ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÈãÈ½»¦Åþ
ÂçÃ«¡¢¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¤¿¥é¥Ö¥ì¥Ç¥£
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 3¡¼1 ¥ì¥¤¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥ì¥¤¥º¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥é¥Ö¥ì¥Ç¥£Åê¼ê¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ë3ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢1²ó2°ÂÂÇ2»Íµå2¼ºÅÀ¤ÇÉé¤±Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼ÆâÌî¼ê¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º¸ÏÓ¤Ï»î¹ç¸å¤ËX¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¡¢±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡29ºÐ¤Î¥é¥Ö¥ì¥Ç¥£¤Ï5·î¤Ë¥«¥Ö¥¹¤«¤é¥ì¥¤¥º¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆ±ÅÀ¤Î8²ó¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÆ¬¤ÎÂçÃ«¤ËÅê¤¸¤¿4µåÌÜ¤Î91.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó147.7¥¥í¡Ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤¬º¸¼ê¼óÉÕ¶á¤Ø¤Î»àµå¤È¤Ê¤ê¡¢µå¾ì¤ÏÁûÁ³¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï½éµå¤òËÜÎÝÂÇ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë2¼ºÅÀ¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÈT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¥É¥Þ¥ó¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤·¡¢Â³¤¯¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ë¤Ï91.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó147.9¥¥í¡Ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤¬È´¤±¤Æ±¦¸ªÉÕ¶á¤Ø¤Î»àµå¤Ë¡£¥Þ¥ó¥·¡¼¤ÏÅÜ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥é¥Ö¥ì¥Ç¥£¤òâË¤ß¤Ä¤±¤Æ°ìÎÝ¤ØÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤Ç¹ü¤Ë°Û¾ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï»àµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤À¡£¤¤¤Ä¤âÂ©¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¡£¥à¡¼¥¡¼¤Î·ï¤Ç²æ¡¹¤Ï¿ô¤«·îÁ°¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¬±¿¤Ë¤â¡ÊÂçÃ«¤Ï¡ËÁ°ÏÓ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¼ê¤Î¾®¤µ¤Ê¹ü¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤È¤«¤ÎÏÃ¤È¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÊÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ë4¡Á6½µ´Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤À¡×¤È´Î¤òÎä¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»àµå¸å¤«¤é¥é¥Ö¥ì¥Ç¥£¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»î¹çÃæ¤Ë±ÜÍ÷²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¥é¥Ö¥ì¥Ç¥£¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï»î¹ç¸å¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë