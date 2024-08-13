ºë¶Ì¸©¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙºë¶Ì¸©¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ß¥Ê¡¼ ²ð¸î¡¦Ê¡»ãÊÔ¡×³«ºÅ ¡ÖSAITAMA¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡×À°È÷¤È²ð¸îÊ¡»ã¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯»Ù±ç¤ËÈ¼¤¤
ºë¶Ì¸©¤Ï¡¢·÷±ûÄá¥öÅçIC¼þÊÕ¤Ë¡Ö¼Ò²ñÅª²ÝÂê²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤Î³«È¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖSAITAMA¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Î³«½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ºë¶Ì¸©»º¶È¿¶¶½¸ø¼Ò¤Ï¡Ö²ð¸î¡¦Ê¡»ã¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·Æ°¸þ¤ä²ð¸î¡¦Ê¡»ã¶È³¦¤Î¼èÁÈ»öÎã¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£²ð¸î¡¦Ê¡»ã»ö¶È¼Ô¤ä´ë¶ÈÅù¤Î»²²Ã¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡Ë¡£
³«ºÅ¤Ï2024Ç¯9·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î13»þ30Ê¬¤«¤é¡£¾ì½ê¤Ï¥¦¥§¥¹¥¿Àî±Û Â¿ÌÜÅª¥Û¡¼¥ë¡£¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤Ï´ðÄ´¹Ö±é¤ä»öÎãÈ¯É½¤Î¤Û¤«»²²Ã¼Ô´Ö¤ÎÌ¾»É¸ò´¹²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â9·î17Æü(²Ð)¤«¤é10·î1Æü(²Ð)¤Þ¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¡Ê¾ÜºÙ¤ÎPDF¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ë
¡ü³«ºÅ³µÍ×
1.Ì¾¾Î¡§
ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙºë¶Ì¸©¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ß¥Ê¡¼ ²ð¸î¡¦Ê¡»ãÊÔ
2.Æü»þ¡§
ÎáÏÂ6Ç¯9·î10Æü¡Ê²ÐÍËÆü¡Ë 13»þ30Ê¬¡Á16»þ40Ê¬
3.³«ºÅ·Á¼°¡§
½¸¹ç³«ºÅµÚ¤Ó¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÆ°²èÇÛ¿®
¡ö¹Ö±éÆ°²è¤ò9·î17Æü(²ÐÍËÆü)¤«¤é10·î1Æü(²ÐÍËÆü)¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÇÛ¿®¡£
4.²ñ¾ì¡§
¥¦¥§¥¹¥¿Àî±Û Â¿ÌÜÅª¥Û¡¼¥ë
¡ÊJR Àî±ÛÀþ¡¢ÅìÉðÅì¾åÀþ¡ÖÀî±Û±Ø¡×À¾¸ýÅÌÊâ5Ê¬Àî±Û»Ô¿·½ÉÄ®1¡Ý17¡Ý17¡Ë
5.ÆâÍÆ¡§
¡Ê1¡Ë´ðÄ´¹Ö±é 13»þ40Ê¬¡Á14»þ40Ê¬¡§
¡ »þ´Ö¡§13»þ40Ê¬¡Á14»þ10Ê¬
¡¡±éÂê¡§²ð¸î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤ÎÍøÍÑ
¡¡¹Ö»Õ¡§ºë¶ÌÂç³ØÂç³Ø±¡ Íý¹©³Ø¸¦µæ²Ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½Ú¶µ¼ø ¶×ºä ¿®ºÈ »á
¢ »þ´Ö¡§14»þ10Ê¬¡Á14»þ40Ê¬
¡¡±éÂê¡§¹âÎð¡¦¾ã³·¼ÔÊ¡»ã¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿À½ÉÊ³«È¯¡¢Î±°ÕÅÀ¡ÁÍøÍÑ¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡Á
¡¡¹Ö»Õ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥Æ¥¯¥Î¥¨¥¤¥É¶¨²ñ ´ë²èÉôÄ¹ ¸ÞÅç À¶¹ñ »á
¡Ê2¡Ë»öÎã¾Ò²ð 14»þ50Ê¬¡Á16»þ00Ê¬¡§
¡ »þ´Ö¡§14»þ50Ê¬¡Á15»þ10Ê¬
¡¡±éÂê¡§¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë²ð¸î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤Î¼ÂÂÖ¡¦°Õ¸þ¤ª¤è¤Ó¥Ë¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Á4¤«Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ´ºº¸¦µæ·ë²Ì¤«¤é¡Á
¡¡¹Ö»Õ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Íºë¶Ì¸©Ï·¿ÍÊ¡»ã»ÜÀß¶¨µÄ²ñ Íý»ö ¸ÍÅè Ì÷¹À »á
¢ »þ´Ö¡§15»þ10Ê¬¡Á15»þ35Ê¬
¡¡±éÂê¡§¼«Æ°¼Ö±¿Å¾Êä½õÁõÃÖ¤È°ÜÆ°ÍÑ¥ê¥Õ¥È¤Î³«È¯
¡¡¹Ö»Õ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥¯¥Ë¥é¥¤¥Õ¡õ¥ª¡¼¥È ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥ª¡¼¥È»ö¶ÈÉô
¡¡»ö¶ÈÉôÄ¹ º´Æ£ ¾¡É§ »á
£ »þ´Ö¡§15»þ35Ê¬¡Á16»þ00Ê¬
¡¡±éÂê¡§¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÇÓÝõ¥±¥¢¤ÎÄó°Æ¡¢¼ÂÁ©»öÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ
¡¡¹Ö»Õ¡§NEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó
¡¡Åý³çÉô ¥·¥Ë¥¢¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È »°½ÅÌî ¶Ð »á
¡Ê3¡ËÌ¾»É¸ò´¹²ñ 16»þ10Ê¬¡Á16»þ40Ê¬¡§
6.»²²ÃÈñ¡§
¡¡ÌµÎÁ
7.ÂÐ¾Ý¡§
¡¡¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯´ØÏ¢´ë¶È¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È³èÍÑ´ë¶È¡ÊÍ½Äê¤ò´Þ¤à¡Ë
¡¡²ð¸î¡¦Ê¡»ã´Ø·¸»ö¶È¼Ô Åù
¡¡¡öºë¶Ì¸©¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÌ¤Æþ²ñ¤ÎÊý¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
8.Äê°÷¡§
¡¡²ñ¾ìÄê°÷80Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
9.¿½¹þÊýË¡¡§
¡¡°Ê²¼¥ê¥ó¥¯Ëô¤Ï2¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤«¤é¿½¹þ¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¡£
¡¡¿½¹þ´ü¸Â¡§9·î6Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë¤Þ¤Ç
https://www.tamaweb.or.jp/saitamarobo-welfare-seminar
10.¼çºÅ¡§
ºë¶Ì¸©¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Íºë¶Ì¸©»º¶È¿¶¶½¸ø¼Ò
¡Ë
¡ü³«ºÅ³µÍ×
1.Ì¾¾Î¡§
ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙºë¶Ì¸©¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ß¥Ê¡¼ ²ð¸î¡¦Ê¡»ãÊÔ
2.Æü»þ¡§
ÎáÏÂ6Ç¯9·î10Æü¡Ê²ÐÍËÆü¡Ë 13»þ30Ê¬¡Á16»þ40Ê¬
3.³«ºÅ·Á¼°¡§
½¸¹ç³«ºÅµÚ¤Ó¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÆ°²èÇÛ¿®
¡ö¹Ö±éÆ°²è¤ò9·î17Æü(²ÐÍËÆü)¤«¤é10·î1Æü(²ÐÍËÆü)¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÇÛ¿®¡£
4.²ñ¾ì¡§
¥¦¥§¥¹¥¿Àî±Û Â¿ÌÜÅª¥Û¡¼¥ë
¡ÊJR Àî±ÛÀþ¡¢ÅìÉðÅì¾åÀþ¡ÖÀî±Û±Ø¡×À¾¸ýÅÌÊâ5Ê¬Àî±Û»Ô¿·½ÉÄ®1¡Ý17¡Ý17¡Ë
5.ÆâÍÆ¡§
¡Ê1¡Ë´ðÄ´¹Ö±é 13»þ40Ê¬¡Á14»þ40Ê¬¡§
¡ »þ´Ö¡§13»þ40Ê¬¡Á14»þ10Ê¬
¡¡±éÂê¡§²ð¸î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤ÎÍøÍÑ
¡¡¹Ö»Õ¡§ºë¶ÌÂç³ØÂç³Ø±¡ Íý¹©³Ø¸¦µæ²Ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½Ú¶µ¼ø ¶×ºä ¿®ºÈ »á
¢ »þ´Ö¡§14»þ10Ê¬¡Á14»þ40Ê¬
¡¡±éÂê¡§¹âÎð¡¦¾ã³·¼ÔÊ¡»ã¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿À½ÉÊ³«È¯¡¢Î±°ÕÅÀ¡ÁÍøÍÑ¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡Á
¡¡¹Ö»Õ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥Æ¥¯¥Î¥¨¥¤¥É¶¨²ñ ´ë²èÉôÄ¹ ¸ÞÅç À¶¹ñ »á
¡Ê2¡Ë»öÎã¾Ò²ð 14»þ50Ê¬¡Á16»þ00Ê¬¡§
¡ »þ´Ö¡§14»þ50Ê¬¡Á15»þ10Ê¬
¡¡±éÂê¡§¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë²ð¸î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤Î¼ÂÂÖ¡¦°Õ¸þ¤ª¤è¤Ó¥Ë¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Á4¤«Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ´ºº¸¦µæ·ë²Ì¤«¤é¡Á
¡¡¹Ö»Õ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Íºë¶Ì¸©Ï·¿ÍÊ¡»ã»ÜÀß¶¨µÄ²ñ Íý»ö ¸ÍÅè Ì÷¹À »á
¢ »þ´Ö¡§15»þ10Ê¬¡Á15»þ35Ê¬
¡¡±éÂê¡§¼«Æ°¼Ö±¿Å¾Êä½õÁõÃÖ¤È°ÜÆ°ÍÑ¥ê¥Õ¥È¤Î³«È¯
¡¡¹Ö»Õ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥¯¥Ë¥é¥¤¥Õ¡õ¥ª¡¼¥È ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥ª¡¼¥È»ö¶ÈÉô
¡¡»ö¶ÈÉôÄ¹ º´Æ£ ¾¡É§ »á
£ »þ´Ö¡§15»þ35Ê¬¡Á16»þ00Ê¬
¡¡±éÂê¡§¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÇÓÝõ¥±¥¢¤ÎÄó°Æ¡¢¼ÂÁ©»öÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ
¡¡¹Ö»Õ¡§NEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó
¡¡Åý³çÉô ¥·¥Ë¥¢¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È »°½ÅÌî ¶Ð »á
¡Ê3¡ËÌ¾»É¸ò´¹²ñ 16»þ10Ê¬¡Á16»þ40Ê¬¡§
6.»²²ÃÈñ¡§
¡¡ÌµÎÁ
7.ÂÐ¾Ý¡§
¡¡¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯´ØÏ¢´ë¶È¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È³èÍÑ´ë¶È¡ÊÍ½Äê¤ò´Þ¤à¡Ë
¡¡²ð¸î¡¦Ê¡»ã´Ø·¸»ö¶È¼Ô Åù
¡¡¡öºë¶Ì¸©¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÌ¤Æþ²ñ¤ÎÊý¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
8.Äê°÷¡§
¡¡²ñ¾ìÄê°÷80Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
9.¿½¹þÊýË¡¡§
¡¡°Ê²¼¥ê¥ó¥¯Ëô¤Ï2¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤«¤é¿½¹þ¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¡£
¡¡¿½¹þ´ü¸Â¡§9·î6Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë¤Þ¤Ç
https://www.tamaweb.or.jp/saitamarobo-welfare-seminar
10.¼çºÅ¡§
ºë¶Ì¸©¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Íºë¶Ì¸©»º¶È¿¶¶½¸ø¼Ò