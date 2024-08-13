ÂæÉ÷7¹æ¡Ö¥¢¥ó¥Ô¥ë¡×È¯À¸¡¡16Æü(¶â)º¢¤ËÅìÆüËÜ¤ËÀÜ¶á¡¡¤ªËß¤ÎU¥¿¡¼¥ó¤òÄ¾·â¤«
13Æü(²Ð)¸áÁ°3»þ¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî¤Ç¡¢ÂæÉ÷7¹æ¡Ö¥¢¥ó¥Ô¥ë¡×¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£16Æü(¶â)º¢¤ËÅìÆüËÜ¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷7¹æ¡Ö¥¢¥ó¥Ô¥ë¡×
13Æü(²Ð)¸áÁ°3»þ¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî¤ÇÂæÉ÷7¹æ¡Ö¥¢¥ó¥Ô¥ë¡×¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï998hPa¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï18m/s¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï25m/s¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷7¹æ¤Ïº£¸å¡¢È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÆî¤Î³¤¾å¤òËÌ¤è¤ê¤Ë¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£16Æü(¶â)º¢¤Ë¤ÏË½É÷°è¤òÈ¼¤Ã¤Æ°ËÆ¦½ôÅç¶á³¤¤Ë¿Ê¤ß¡¢ÅìÆüËÜ¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÂæÉ÷¤ÎÆ°¸þ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷¤äÂç±«¤ÎÈ÷¤¨¡¡À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á
¡ ¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍð¤ì
±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¹Ò¶õµ¡¤äÁ¥Çõ¤Î·ç¹Ò¡¢¿·´´Àþ¤Ê¤ÉÎó¼Ö¤Î±¿µÙ¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤ÉÆ»Ï©¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ç¹Ò¤Ï¡¢Âç¹Ó¤ì¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ô¡¼¥¯¤ÎÁ°¸å¡¢¿ôÆü´Ö¤ËµÚ¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢Âç±«¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ç¤â¡¢»öÁ°¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢·×²è±¿µÙ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï¡¢Í½Äê¤ÎÊÑ¹¹¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢·×²è¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ ÊªÎ®¤Î¥¹¥È¥Ã¥×
Æ»Ï©¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÊªÎ®¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢ÂðÇÛÊØ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤¬Î×»þµÙ¶È¤·¡¢¿©ÎÈ¤Ê¤É¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Ë¿©ÎÁ¤ä°û¤ßÊª¤Ê¤É¤ò¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
£ ÄäÅÅ¤äÄÌ¿®¾ã³²
Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Íë±À¤¬È¯Ã£¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍîÍë¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅµ¤¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤ÎÀßÈ÷¤¬Â»½ý¤¹¤ë¤È¡¢ÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍîÍë¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ÄÌ¿®¾ã³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´¥ÅÅÃÓ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò½¼ÅÅ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¡¢»öÁ°¤ÎÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂæÉ÷¤ÎÌ¾Á°
¡Ö¥¢¥ó¥Ô¥ë¡×¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿Ì¾Á°¤Ç¡Ö¥¿¥Þ¥ê¥ó¥É¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¡ÖÂæÉ÷°Ñ°÷²ñ¡×(ÆüËÜ´Þ¤à14¥«¹ñÅù¤¬²ÃÌÁ)¤Ç³Æ²ÃÌÁ¹ñ¤Ê¤É¤ÎÄó°Æ¤·¤¿Ì¾Á°¤¬¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á140ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¯À¸½ç¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½àÈ÷¤µ¤ì¤¿140¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ»ÈÍÑ(140ÈÖÌÜ¤Î¼¡¤Ï1ÈÖÌÜ¤ËÌá¤ë)¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤ÊºÒ³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿ÂæÉ÷¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È¡¢²ÃÌÁ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤ò°Ê¸å¤ÎÂæÉ÷¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊÌ¤ÎÌ¾Á°¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£