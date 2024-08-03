熊本vs栃木 スタメン発表
[8.3 J2第25節](えがおS)
※19:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 田代琉我
DF 3 大西遼太郎
DF 13 岩下航
DF 24 江崎巧朗
MF 8 上村周平
MF 9 大本祐槻
MF 17 藤井皓也
MF 21 豊田歩
FW 18 石川大地
FW 19 古長谷千博
FW 48 唐山翔自
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
MF 10 伊東俊
MF 15 三島頌平
MF 16 松岡瑠夢
FW 20 大崎舜
FW 28 神代慶人
監督
大木武
[栃木SC]
先発
GK 27 丹野研太
DF 2 平松航
DF 13 坂圭祐
DF 33 ラファエル
MF 15 奥田晃也
MF 18 川名連介
MF 19 大島康樹
MF 22 青島太一
MF 23 福島隼斗
MF 24 神戸康輔
FW 32 宮崎鴻
控え
GK 1 川田修平
DF 17 藤谷匠
MF 6 大森渚生
MF 10 森俊貴
MF 16 玄理吾
FW 29 矢野貴章
FW 42 南野遥海
監督
小林伸二
※19:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 田代琉我
DF 3 大西遼太郎
DF 13 岩下航
DF 24 江崎巧朗
MF 8 上村周平
MF 9 大本祐槻
MF 17 藤井皓也
MF 21 豊田歩
FW 18 石川大地
FW 19 古長谷千博
FW 48 唐山翔自
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
MF 10 伊東俊
MF 15 三島頌平
MF 16 松岡瑠夢
FW 20 大崎舜
FW 28 神代慶人
監督
大木武
[栃木SC]
先発
GK 27 丹野研太
DF 2 平松航
DF 13 坂圭祐
DF 33 ラファエル
MF 15 奥田晃也
MF 18 川名連介
MF 19 大島康樹
MF 22 青島太一
MF 23 福島隼斗
MF 24 神戸康輔
FW 32 宮崎鴻
控え
GK 1 川田修平
DF 17 藤谷匠
MF 6 大森渚生
MF 10 森俊貴
MF 16 玄理吾
FW 29 矢野貴章
FW 42 南野遥海
監督
小林伸二