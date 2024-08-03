[8.3 J2第25節](えがおS)

※19:00開始

主審:清水修平

<出場メンバー>

[ロアッソ熊本]

先発

GK 1 田代琉我

DF 3 大西遼太郎

DF 13 岩下航

DF 24 江崎巧朗

MF 8 上村周平

MF 9 大本祐槻

MF 17 藤井皓也

MF 21 豊田歩

FW 18 石川大地

FW 19 古長谷千博

FW 48 唐山翔自

控え

GK 23 佐藤優也

DF 2 黒木晃平

MF 10 伊東俊

MF 15 三島頌平

MF 16 松岡瑠夢

FW 20 大崎舜

FW 28 神代慶人

監督

大木武

[栃木SC]

先発

GK 27 丹野研太

DF 2 平松航

DF 13 坂圭祐

DF 33 ラファエル

MF 15 奥田晃也

MF 18 川名連介

MF 19 大島康樹

MF 22 青島太一

MF 23 福島隼斗

MF 24 神戸康輔

FW 32 宮崎鴻

控え

GK 1 川田修平

DF 17 藤谷匠

MF 6 大森渚生

MF 10 森俊貴

MF 16 玄理吾

FW 29 矢野貴章

FW 42 南野遥海

監督

小林伸二