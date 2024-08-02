町田MF白崎凌兵や鳥栖MF西矢健人らの移籍登録が完了
Jリーグは2日、登録選手の追加を発表した。
■J1
▽FC町田ゼルビア
23 MF白崎凌兵
60 MF真也加チュイ大夢(2種)
▽川崎フロンターレ
36 DF神橋良汰(特別指定)
44 DFセサル・アイダル
▽横浜F・マリノス
46 MF浅田大翔(2種)
▽湘南ベルマーレ
99 GK上福元直人
▽アルビレックス新潟
42 DF橋本健人
▽ジュビロ磐田
55 FW渡邉りょう
▽名古屋グランパス
46 DF大磯竜輝(特別指定)
▽サガン鳥栖
33 MF西矢健人
■J2
▽ブラウブリッツ秋田
22 DF河村匠
▽モンテディオ山形
88 MF土居聖真
▽いわきFC
36 FW加藤大晟(特別指定)
▽水戸ホーリーホック
25 GK富居大樹
▽栃木SC
16 MF玄理吾
▽ジェフユナイテッド千葉
18 MF杉山直宏
▽ヴァンフォーレ甲府
11 FWマクーラ
▽藤枝MYFC
36 MF世瀬啓人
▽ファジアーノ岡山
33 MF神谷優太
▽レノファ山口FC
43 DF磯谷駿(特別指定)
▽愛媛FC
39 MF武藤寛(特別指定)
▽V・ファーレン長崎
44 DF青木義孝
45 MF松本天夢(特別指定)
▽ロアッソ熊本
38 DF岡田大和
▽大分トリニータ
99 MF高橋大悟
▽鹿児島ユナイテッドFC
16 DF河野諒祐
■J3
▽大宮アルディージャ
44 DF福井啓太(特別指定)
▽Y.S.C.C.横浜
82 GK後東尚輝
▽SC相模原
11 FW武藤雄樹
33 FW棚橋尭士
▽FC岐阜
28 MF水野泰輔
▽テゲバジャーロ宮崎
58 FW武颯
■J1
▽FC町田ゼルビア
23 MF白崎凌兵
60 MF真也加チュイ大夢(2種)
▽川崎フロンターレ
36 DF神橋良汰(特別指定)
44 DFセサル・アイダル
▽横浜F・マリノス
46 MF浅田大翔(2種)
▽湘南ベルマーレ
99 GK上福元直人
▽アルビレックス新潟
42 DF橋本健人
▽ジュビロ磐田
55 FW渡邉りょう
▽名古屋グランパス
46 DF大磯竜輝(特別指定)
▽サガン鳥栖
■J2
▽ブラウブリッツ秋田
22 DF河村匠
▽モンテディオ山形
88 MF土居聖真
▽いわきFC
36 FW加藤大晟(特別指定)
▽水戸ホーリーホック
25 GK富居大樹
▽栃木SC
16 MF玄理吾
▽ジェフユナイテッド千葉
18 MF杉山直宏
▽ヴァンフォーレ甲府
11 FWマクーラ
▽藤枝MYFC
36 MF世瀬啓人
▽ファジアーノ岡山
33 MF神谷優太
▽レノファ山口FC
43 DF磯谷駿(特別指定)
▽愛媛FC
39 MF武藤寛(特別指定)
▽V・ファーレン長崎
44 DF青木義孝
45 MF松本天夢(特別指定)
▽ロアッソ熊本
38 DF岡田大和
▽大分トリニータ
99 MF高橋大悟
▽鹿児島ユナイテッドFC
16 DF河野諒祐
■J3
▽大宮アルディージャ
44 DF福井啓太(特別指定)
▽Y.S.C.C.横浜
82 GK後東尚輝
▽SC相模原
11 FW武藤雄樹
33 FW棚橋尭士
▽FC岐阜
28 MF水野泰輔
▽テゲバジャーロ宮崎
58 FW武颯