　Jリーグは2日、登録選手の追加を発表した。

■J1

FC町田ゼルビア

23 MF白崎凌兵

60 MF真也加チュイ大夢(2種)

▽川崎フロンターレ

36 DF神橋良汰(特別指定)

44 DFセサル・アイダル

▽横浜F・マリノス

46 MF浅田大翔(2種)

▽湘南ベルマーレ

99 GK上福元直人

▽アルビレックス新潟

42 DF橋本健人

▽ジュビロ磐田

55 FW渡邉りょう

▽名古屋グランパス

46 DF大磯竜輝(特別指定)

▽サガン鳥栖

33 MF西矢健人

■J2

▽ブラウブリッツ秋田

22 DF河村匠

▽モンテディオ山形

88 MF土居聖真

▽いわきFC

36 FW加藤大晟(特別指定)

▽水戸ホーリーホック

25 GK富居大樹

▽栃木SC

16 MF玄理吾

▽ジェフユナイテッド千葉

18 MF杉山直宏

▽ヴァンフォーレ甲府

11 FWマクーラ

▽藤枝MYFC

36 MF世瀬啓人

▽ファジアーノ岡山

33 MF神谷優太

▽レノファ山口FC

43 DF磯谷駿(特別指定)

▽愛媛FC

39 MF武藤寛(特別指定)

▽V・ファーレン長崎

44 DF青木義孝

45 MF松本天夢(特別指定)

▽ロアッソ熊本

38 DF岡田大和

▽大分トリニータ

99 MF高橋大悟

▽鹿児島ユナイテッドFC

16 DF河野諒祐

■J3

▽大宮アルディージャ

44 DF福井啓太(特別指定)

▽Y.S.C.C.横浜

82 GK後東尚輝

▽SC相模原

11 FW武藤雄樹

33 FW棚橋尭士

▽FC岐阜

28 MF水野泰輔

▽テゲバジャーロ宮崎

58 FW武颯