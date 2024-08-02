PARIS, FRANCE - AUGUST 01: Tomokazu Harimoto of Team Japan competes during the Table Tennis - Men's Singles Quarter-finals against Fan Zhendong of Team China on day six of the Paris 2024 Olympic Games at South Paris Arena on August 1, 2024 in Paris, France. (Photo by Bai Yu/CHINASPORTS/VCG via Getty Images)

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