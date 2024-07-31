¡Ö3¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç¶¼¤µ¤ì¤¿¡×Î¦¾åÃË»Ò¡¦Â¿ÅÄ½¤Ê¿¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃÇÇ°¤ÎÌë¤Ëµ¯¤³¤·¤¿µÒ¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎµÙÆü¤¬Âæ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×¡ÊÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿ÃËÀ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÄü¤á¤ë¡×Î¦¾å¡¦Â¿ÅÄ½¤Ê¿¤¬¥È¥é¥Ö¥ëÅöÆü¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿Åê¹Æ
¡¡Èà¤¬¤½¤¦ÌÀ¤«¤¹Áê¼ê¤È¤Ï¡¢Î¦¾åÃ»µ÷Î¥¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂ¿ÅÄ½¤Ê¿Áª¼ê¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢'21Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÃË»Ò¥ê¥ì¡¼¤ÎÂè1Áö¼Ô¤òÌ³¤á¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÉé½ý¡£¥±¥¬¤¬´°¼£¤»¤º¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ÏÃÇÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
3¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç¡Öº¤¤ë¤Î¤Ï·¯¤¿¤Á¤À¤«¤é¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÂ¿ÅÄÁª¼ê¤À¤¬¡¢¿·¶¶¤Î¥À¡¼¥Ä¥Ð¡¼¤Ç¡¢µÒ¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÁÆ¬¤ÎÈï³²ÃËÀ¤ÏÅöÆü¤Î¾ÜºÙ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö6·î22Æü¤«¤é23Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¿¼Ìë¡¢Í§Ã£¤È°ì½ï¤Ë¥À¡¼¥Ä¥Ð¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÅÓÃæ¤«¤éÂ¿ÅÄÁª¼ê¤È¤½¤ÎÍ§¿Í¤¬7¿Í¤Û¤É¤ÇÍèÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÂ¿ÅÄÁª¼ê¤À¤È¤Ïµ¤¤Å¤«¤º¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥À¡¼¥Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä·ë²Ì¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¹¤ë¤È¡¢Â¿ÅÄÁª¼ê¤ÎÍ§¿Í¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¡È»£¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡©¡¡¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡É¤È¤«¡È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÍè¤Æ¤ë¤«¤é¡É¤Ê¤É¤ÈµÍ¤á´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì»ØÅ¦¤È¡¢¹â°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ÌÃÖÅª¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Â¿ÅÄÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¼Ì¿¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¸«¤»¤í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¸«¤»¤ë¤È¡È¼Ì¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡É¡È¾Ã¤µ¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¤Î¤Ï·¯¤¿¤Á¤À¤«¤é¡É¤È3¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç¶¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¥¹¥Þ¥Û¤Î¸°¤ò²ò½ü¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¤¹¤Ù¤Æºï½ü¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¡¢¶¯À©Åª¤Ë¼Õºá¤Þ¤Ç¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÈï³²ÃËÀ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡Ö¤â¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Èï³²ÃËÀ¤Ï¡¢¤½¤ÎºÝ¤ÎÂ¿ÅÄÁª¼ê¤ÎÂÖÅÙ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢
¡Ö¡ÈÂ¿ÅÄ¤È¼Ì¿¿»£¤ê¤¿¤¤¤Ê¤éÂ¿ÅÄ¤ËÍê¤á¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¤ä¤Ã¤ÈÂ¿ÅÄÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£Í§¿Í¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÂ¿ÅÄÁª¼ê¤ò¤«¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ï¤ï¤ì´Ø¤»¤º¤Ç¡£¤â¤á»ö¤ò»ß¤á¤ë¤½¤Ö¤ê¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÀÅ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿ÅÄÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë½»Í§ÅÅ¹©Î¦¾å¶¥µ»Éô¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅ¹¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£Â¿ÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢Í§¿Í¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ØÏÃ¤ò¤·¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¿ÅÄÁª¼ê¤¬¤¤¤¿ÀÊ¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤¬Ê¹¤³¤¨¤º¡¢¤â¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î»ê¶áµ÷Î¥¤Ë¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤â¤á»ö¤Ë¤Ï¤¿¤·¤Æµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖºÇ½é¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤Æ¤¤¿Â¿ÅÄÁª¼ê¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡¢¤â¤á¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¡¢Â¿ÅÄÁª¼ê¤Î¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢3¿Í¤¬¤«¤ê¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡È¼Ì¿¿¤ò¾Ã¤»¡É¤È¶¼¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Èï³²ÃËÀ¡Ë
¡¡¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤¢¤Ã¤¿6·î22Æü¡¢Â¿ÅÄÁª¼ê¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÔÍèÇ¯¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥È¥é¥Ö¥ëÅöÆü¡¢Â¿ÅÄÁª¼ê¤ÏÂçºåÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ò¥±¥¬¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä´»Ò¤Ï¤Þ¤ÀËüÁ´¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥ì¡¼¥¹½ªÎ»¸å¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÍ½Áª²ñ¤ò·ó¤Í¤¿ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤È¼«¿È¤ÎX¤Ë¤ÆÉ½ÌÀ¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÃËÀ¤Î¤³¤È¤òµ¤¸¯¤¦Í¾Íµ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£