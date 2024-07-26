±Ñ2Éô¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¹ÅçFWÂç¶¶Í´µª¡ÄÃÏ¸µ»æ¡Ö¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï½µËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¡×
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¡¦¥í¡¼¥ô¥¡¡¼¥º¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬±½¤µ¤ì¤ëFWÂç¶¶Í´µª¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë¤¬¡¢26Æü¤Ë¸½ÃÏÆþ¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£25Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡Ø¥é¥ó¥«¥·¥ã¡¼¡¦¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß27ºÐ¤ÎÂç¶¶¤Ï¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¤«¤é2019Ç¯¤Ë¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ø¤ÈÀµ¼°ÆþÃÄ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î½ù¡¹¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢2023¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J1¥ê¡¼¥°¤Ç23»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë13¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¹Åç¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï27»î¹ç½Ð¾ì15¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¤Ç¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ØÀ®Ä¹¤·¤¿Âç¶¶¤À¤¬¡¢º£·î²¼½Ü¤Ë³¤³°°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¡£¡Ø¥é¥ó¥«¥·¥ã¡¼¡¦¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¡Ù¤Ï¡¢23Æü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¡¦¥í¡¼¥ô¥¡¡¼¥º¤¬Æ±Áª¼ê³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢24Æü¤Ë¤Ï¡Ö°ÜÀÒ¶â¤ÏÆüËÜ¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤¿100Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó2²¯±ß¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯6·å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢25Æü¤ËÆ±»æ¤ÏÂç¶¶¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÂ³Êó¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¤Ï6·å¤Î·ÀÌó¶â¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿100Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó2²¯±ß¡Ë¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë¶â³Û¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö27ºÐ¤ÎÈà¤Ï¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¶âÍËÆü¡Ê26Æü¡Ë¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¹Ô¤¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£°ÜÆ°µ÷Î¥¤È»þº¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï½µËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÏ±Ñ¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½ñÎà¤äË¡Åª¼êÂ³¤¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Àµ¼°¤ÊÈ¯É½¤Ï½µËö¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÍè½µ½é¤á¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß27ºÐ¤ÎÂç¶¶¤Ï¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¤«¤é2019Ç¯¤Ë¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ø¤ÈÀµ¼°ÆþÃÄ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î½ù¡¹¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢2023¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J1¥ê¡¼¥°¤Ç23»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë13¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¹Åç¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï27»î¹ç½Ð¾ì15¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢25Æü¤ËÆ±»æ¤ÏÂç¶¶¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÂ³Êó¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¤Ï6·å¤Î·ÀÌó¶â¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿100Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó2²¯±ß¡Ë¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë¶â³Û¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö27ºÐ¤ÎÈà¤Ï¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¶âÍËÆü¡Ê26Æü¡Ë¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¹Ô¤¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£°ÜÆ°µ÷Î¥¤È»þº¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï½µËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÏ±Ñ¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½ñÎà¤äË¡Åª¼êÂ³¤¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Àµ¼°¤ÊÈ¯É½¤Ï½µËö¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÍè½µ½é¤á¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£