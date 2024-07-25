¸µºå¿À¥É¥é2¤ò¡Ö³ÍÆÀ¤·¤í¡×¡¡ÀïÎÏ³°¢ª¼Ò²ñ¿Í¤ÇÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ê¡Ä¾×·â¡ÈÉü³èÃÆ¡É¤¬¡Ö¤¿¤Þ¤ó¤Í¤§¡×
»°É©½Å¹©West¡¦ËÌÛê¤¬120¥á¡¼¥È¥ë¹ë²÷2¥é¥ó¡õ5ÂÇÅÀ
¡ÖÂè95²óÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÂç²ñ¡×¤Ï25Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÂè7Æü¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»°É©½Å¹©West¤ÎËÌÛê»ËÌéÆâÌî¼ê¤¬120¥á¡¼¥È¥ëÃÆ¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò9-2¤Î¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¸µºå¿ÀÀï»Î¤ÎÌöÆ°¤Ë¸×ÅÞ¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ù¡£µã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë·ï¡×¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ËÌÛê¤Ï¡Ö2ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸«¤»¾ì¤Ï3²ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£1»àÆóÎÝ¤«¤é¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ÎÂ®µå¤ò¶¯¿¶¡£ÂÇµå¤Ï¤°¤ó¤°¤ó¿¤Ó¤Æº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÃåÃÆ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë7²ó¤Ë¤â1»àËþÎÝ¤«¤éº¸Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢1»î¹ç5ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¸«»ö¤ÊÂÇËÀ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖËÌÛê¤ò³ÍÆÀ¤·¤í¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ÆÁð¡×¡Ö¥«¥à¥Ð¡¼¥Ã¥¯!!¡×¡ÖºäËÜ¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¥¤¥ó¥³¡¼¥¹»«¤¡×¡Ö¤¢¤¢¤³¤ÎÆâ³ÑÂÇ¤Á¡¢¤¿¤Þ¤ó¤Í¤§¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡2012Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¸÷À±³Ø±¡¹â¤«¤éºå¿À¤ËÆþÃÄ¡£4Ç¯ÌÜ¤Î2016Ç¯¤Ë¤Ï122»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.273¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢33ÂÇÅÀ¡¢6ÅðÎÝ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï82»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.322¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤·¤«¤·°Ê¹ß¤Ï¸Î¾ã¤â¤¢¤Ã¤Æ½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¸º¤é¤·¡¢ºòÇ¯¸Â¤ê¤ÇÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯¤«¤é¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î»°É©½Å¹©West¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë