U23ÆüËÜÂåÉ½¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤ËÎ×¤à¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¡ª¡¡Æ£ÅÄ¡¢»°¸Í¡¢Ê¿²Ï¤éÀèÈ¯¤Ç¸ÞÎØÁ°ºÇ¸å¤Î¼ÂÀï¤Ø
¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç
²ñ¾ì¡§¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥Þ¥¤¥è¡¼¥ë¡¿7·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë4»þ05Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¢¨ÆüËÜ»þ´Ö
¡¡JFA¡ÊÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ë¤Ï17Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ÎU¡Ý23¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½Àï¤ËÎ×¤àU¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2024¡Ê¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Ë³«ºÅ¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ë¤Ê¤«¡¢U¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½¤¬ËÜÂç²ñÁ°ºÇ¸å¤Î¡ÈÄ´À°¡É¤ËÎ×¤à¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ³«ºÅ¹ñ¤ÎU¡Ý23¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡£Æ±¹ñÂåÉ½¤Î¡È¥¹¥¿¡¼¡É¤È¤·¤Æ¥Æ¥£¥¨¥ê¡¦¥¢¥ó¥ê´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤È¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½éÀï1½µ´ÖÁ°¤Ë·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥í¥ó¤Î¡Ø¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥Þ¥¤¥è¡¼¥ë¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç7·î18Æü¤Î4»þ05Ê¬¡Ê7·î17Æü¤Î28»þ05Ê¬¡Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¡£»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡U¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡ãU¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½¡¦¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¡ä
Í½ÁÛÉÛ¿Ø¡§4¡Ý3¡Ý3
¢§GK
1¡¡¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë
¢§DF
4¡¡´Øº¬Âçµ±¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
5¡¡ÌÚÂ¼À¿Æó¡Ê¥µ¥¬¥óÄ»À´¡Ë
15¡¡¹â°æ¹¬Âç¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
2¡¡È¾ÅÄÎ¦¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
¢§MF
8¡¡Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
7¡¡»³ËÜÍý¿Î¡Ê¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
14¡¡»°¸Í½Ø²ð¡Ê¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë
¢§FW
10¡¡ÀÆÆ£¸÷µ£¡Ê¥í¥ó¥á¥ëSK¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
9¡¡Æ£ÈøæÆÂÀ¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
17¡¡Ê¿²ÏÍª¡Ê¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¡ãU¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½¡¦¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¡ä
¢¦GK
12¡¡Ìîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡ÊFCÅìµþ¡Ë
23¡¡¹ÓÌÚÎ°°Î¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥æ¡¼¥¹¡¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ë
¢¦DF
3¡¡À¾ÈøÎ´Ìð¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
16¡¡ÂçÈªÊâÌ´¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
24¡¡±öÀîºùÆ»¡ÊÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¡¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ë
25¡¡ËÜ´Ö¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ë
¢¦MF
6¡¡Àîùõñ¥ÂÀ¡ÊµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ë
13¡¡¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¡ÊFCÅìµþ¡Ë
26¡¡º´Æ£Î¶Ç·²ð¡ÊFCÅìµþ¡¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ë
¢¦FW
11¡¡ºÙÃ«¿¿Âç¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
18¡¡º´Æ£·Ã°ô¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
27¡¡¿ÀÅÄÁÕ¿¿¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ë