50周年記念Tシャツ！カシオ計算機「CASIO WATCH 50th Anniversary Collection」

カシオ計算機は、“G-SHOCK PRODUCTS”から、カシオ時計事業50周年を記念したTシャツコレクション「CASIO WATCH 50th Anniversary Collection」をCASIOオンラインストア及びBEAMS公式サイトにて、2024年6月28日に発売します。

“G-SHOCK PRODUCTS”では、“G-SHOCK”になじみのなかった方や、長年愛用しているファンに向けて、時計以外の製品を通じブランドのアイデンティティを表現しています。

今回、カシオ時計事業50周年を記念し、オリジナルデザインのTシャツ2型を3アイテム制作。

“G-SHOCK”や“CASIOTRON(カシオトロン)”を中心に、これまでカシオが世に生み出してきた腕時計をオリジナルのグラフィックデザインとしてバックプリントに配しました。

“G-SHOCK PRODUCTS”だからこそ表現できるカシオ時計の歴史を体現したオリジナリティあふれる新しいコレクションです。

■商品詳細(6月28日発売)

【CASIO WATCH 16MODELs T-SHIRT】

価格 :7,150円(税込)

サイズ:M、L、XL

カシオ時計事業50周年を記念したオリジナルデザインのTシャツ。

これまでカシオが世に生み出してきた腕時計の中から選んだ16モデルの独特な造形美を一つのグラフィックデザインに昇華させ、バックプリントに落とし込んだスペシャルなデザインです。

フロントにはアニバーサリーイヤーを象徴するべく「CASIO」ロゴを配し、サイジングは過去の“G-SHOCK PRODUCTS”でも好評を博した適度なルーズシルエットを採用しました。

カシオ時計事業50周年の節目だからこそ実現した、国内数量限定のコレクタブルなアイテムです。

※全16モデル

「CASIOTRON」、「DW-5000C」、「DBA-80」、「JP-100W」、「F-91」、「MAP-100」、「BP-100」、「CMD-10」、「CPW-100」、「JG-100」、「TSR-100」、「HBX-100」、「DBC-V50」、「VCL-100」、「WMP-1」、「WQV-1」。

【CASIOTRON T-SHIRT】

価格 :7,150円(税込)

サイズ:M、L、XL

カシオ初の腕時計である「CASIOTRON」からインスパイアされたオリジナルデザインTシャツ。

フロントには「CASIOTRON」ロゴを、バックプリントには時計の裏蓋にデザインされたグラフィックや発売当時の新聞広告に掲載されていた 「デジタル時計として世界初のオートカレンダー機能」についてのテキストを落とし込みました。

サイジングは過去の“G-SHOCK PRODUCTS”でも好評を博した適度なルーズシルエットを採用。

カシオ時計事業50周年の節目だからこそ実現した、国内数量限定のコレクタブルなアイテムです。

■VISUAL

【G-SHOCK PRODUCTSとは】

初めて“G-SHOCK”を企画した時、時計は落としたら壊れるものだった。

豊かなライフスタイルを送るためには「壊れない時計」が必要だった。

“G-SHOCK”は1983年に誕生。

人々の腕元には“G-SHOCK”があり、同じ時を過ごすそれぞれの相棒としてライフスタイルに寄り添っていた。

それから40年、時代が変化し、それに合わせて時計以外の観点で「人々のライフスタイルに寄り添う新たな相棒となる商品を作り出したい。

」そんな思いのもと、 “G-SHOCK”のコンセプトである“タフさ”を表現した商品や、“G-SHOCK”をより好きになってもらえるような商品を開発していく。

■販売詳細

【CASIO WATCH 16MODELs T-SHIRT】

【CASIOTRON T-SHIRT】

発売日時:6月28日(金)12:00発売

<販売>

CASIOオンラインストア

https://www.casio.com/jp/watches/gshock/lifestyle/

BEAMS(ビームス)公式サイト

https://www.beams.co.jp/

<販売元>

カシオ計算機

