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Exclusive: Amazon mulls $5 to $10 monthly price tag for unprofitable Alexa service, AI revamp | Reuters
Amazon Could Charge Up to $10/Month for Alexa - MacRumors
https://www.macrumors.com/2024/06/21/amazon-paid-alexa-plan/
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by David Ashleydale
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